Gazze'deki soykırım ablukasını kırarak bölgeye insani yardım götürmek için yola çıkan Sumud filosu aktivistlerinin bir kısmı daha serbest bırakıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımıyla duyurulan gelişmede, toplam 171 aktivistin sınır dışı edildiği belirtildi.

Aktivistler uluslararası sulardan kaçırılıp, zorla İsrail'e götürülmüş ve burada cezaevine gönderilmişti.

İsrail makamları, filoyu hedef göstererek taktıkları "Hamas-Sumud filosu" ismini tekrar kullanarak Gazze'de açlıktan ölen bebeklere mama götüren filonun eylemlerini "PR kampanyası" olarak nitelendirdi. Ayrıca aktivistlere cezaevinde işkence yapıldığı rededildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Greta Thunberg dahil olmak üzere Hamas-Sumud filosundan 171 provokatör bugün İsrail'den Yunanistan ve Slovakya'ya sınır dışı edildi.

Sınır dışı edilenler Yunanistan, İtalya, Fransa, İrlanda, İsveç, Polonya, Almanya, Bulgaristan, Litvanya, Avusturya, Lüksemburg, Finlandiya, Danimarka, Slovakya, İsviçre, Norveç, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarıdır. Bu PR gösterisine katılanların tüm yasal hakları tam olarak korunmuştur ve korunmaya devam edecektir.

Yaydıkları yalanlar, önceden planlanmış sahte haber kampanyasının bir parçasıdır.

Tek şiddet olayı, Ketsiyot Hapishanesi'nde bir kadın sağlık görevlisini ısıran Hamas-Sumud provokatöründen kaynaklandı. Yaydıkları sahte haberlere inanmayın. Ekli fotoğraflar, sınır dışı edilmeden önce havaalanında Greta ve bu PR kampanyasına katılan diğer katılımcıların fotoğraflarıdır."

