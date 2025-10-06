Greta Thunberg ve 170 aktivist sınır dışı edildi

Greta Thunberg ve 170 aktivist sınır dışı edildi
Son dakika... İsrail tarafından uluslararası sularda kaçırılan Sumud Filosu aktivistlerinin İsveçli Greta Thunberg'in de dahil olduğu 171 kişinin İsrail'den sınır dışı edildiği öğrenildi.

Gazze'deki soykırım ablukasını kırarak bölgeye insani yardım götürmek için yola çıkan Sumud filosu aktivistlerinin bir kısmı daha serbest bırakıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımıyla duyurulan gelişmede, toplam 171 aktivistin sınır dışı edildiği belirtildi.

Aktivistler uluslararası sulardan kaçırılıp, zorla İsrail'e götürülmüş ve burada cezaevine gönderilmişti.

g2k3o7cxyaaqwt6.jpeg
Greta Thunberg (ortada) ve sınır dışı edilen diğer aktivistler

171 AKTİVİST KAÇIRILDIĞI İSRAİL'DEN SINIR DIŞI EDİLDİ

İsrail makamları, filoyu hedef göstererek taktıkları "Hamas-Sumud filosu" ismini tekrar kullanarak Gazze'de açlıktan ölen bebeklere mama götüren filonun eylemlerini "PR kampanyası" olarak nitelendirdi. Ayrıca aktivistlere cezaevinde işkence yapıldığı rededildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Greta Thunberg dahil olmak üzere Hamas-Sumud filosundan 171 provokatör bugün İsrail'den Yunanistan ve Slovakya'ya sınır dışı edildi.

BAKANIN KABUL ETTİĞİNİ BAKANLIK KABUL ETMİYOR

Sınır dışı edilenler Yunanistan, İtalya, Fransa, İrlanda, İsveç, Polonya, Almanya, Bulgaristan, Litvanya, Avusturya, Lüksemburg, Finlandiya, Danimarka, Slovakya, İsviçre, Norveç, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarıdır.

Bu PR gösterisine katılanların tüm yasal hakları tam olarak korunmuştur ve korunmaya devam edecektir.
Yaydıkları yalanlar, önceden planlanmış sahte haber kampanyasının bir parçasıdır.

SOYKIRIMA KARŞI EYLEME 'PR KAMPANYASI' NİTELENDİRMESİ

Tek şiddet olayı, Ketsiyot Hapishanesi'nde bir kadın sağlık görevlisini ısıran Hamas-Sumud provokatöründen kaynaklandı.

Yaydıkları sahte haberlere inanmayın.

Ekli fotoğraflar, sınır dışı edilmeden önce havaalanında Greta ve bu PR kampanyasına katılan diğer katılımcıların fotoğraflarıdır."

greta-thunberg-israil-sumud-sinir-disi.jpeg
Thunberg'in İsrailli yetkililer tarafından paylaşılan fotoğrafı

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

