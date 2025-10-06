İsrail Sumud'a katılan 170 kişiyi sınır dışı edecek

İsrail Sumud'a katılan 170 kişiyi sınır dışı edecek
Yayınlanma:
İsrailli hak örgütü Adalah, İsrail’in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu katılımcılarının yarın itibarıyla sınır dışı edilmesinin beklendiğini açıkladı.

İsrailli insan hakları örgütü Adalah, Küresel Sumud Filosu’ndan alıkonulan yaklaşık 170 kişinin yarın sınır dışı edilmesinin planlandığını duyurdu. Adalah’ın yazılı açıklamasında, İsrail Cezaevi İdaresi’nin konuya ilişkin örgüt avukatlarını bilgilendirdiği belirtildi.

Açıklamada, sınır dışı edilecek kişilerin isimleri, uyrukları veya gönderilecekleri ülkeler hakkında bilgi paylaşılmadı. Adalah avukatlarının, filoya katılan kişileri Ketziot Hapishanesi’nde ziyaret etmek istemelerine rağmen buna izin verilmediği, yalnızca Tunus’tan gelen ve açlık grevi yapan 11 kişiyle 30 dakikalık toplu görüşme izni verildiği ifade edildi.

Greta Thunberg Yunanistan'a sınır dışı edilecekGreta Thunberg Yunanistan'a sınır dışı edilecek

Trump: İktidardan vazgeçmezse tamamen yok olurlarTrump: İktidardan vazgeçmezse tamamen yok olurlar

Adalah’ın girişimleri sonucu cezaevine ilaç girişine izin verildiği kaydedildi.

Örgütün açıklamasında, filoya katılanların Aşdod Limanı’ndan Ketziot Hapishanesi’ne nakledildikleri süreçte ve alıkonulmalarının ilk günlerinde İsrail güçleri tarafından şiddet ve kötü muameleye maruz kaldıkları vurgulandı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’na ait 42 gemiye el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına alarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi’ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliği taşıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

