Greta Thunberg Yunanistan'a sınır dışı edilecek
İsrail alıkoyuduğu Sumud Filosu'ndaki aktivistlerden Greta Thunberg'i sınır dışı edecek.
Gözaltındayken İsrail güçlerince işkence edildiği iddia edilen İsveçli aktivistin pazartesi günü Yunanistan'a gönderileceği belirtildi.
GRETA THUNBERG SINIR DIŞI EDİLECEK
İsrail'in i24Nes kanalının haberine göre; Küresel Sumud Filosu ile işgal altındaki Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ekipte bulunan İsveçli aktivist Thunberg'in yarın ülkeden sınır dışı edileceği aktarıldı.
Haberde, Küresel Sumud Filosu'na katılarak İsrail'de alıkonulan Yunan vatandaşları ile Thunberg'in Yunanistan'dan İsrail'e gelecek uçakla gönderileceği kaydedildi.
Yunanistan'a gidecek uçakla toplamda 165 aktivistin sınır dışı edileceği bilgisine yer verildi.
"Greta'ya İsrail bayrağı öptürdüler" iddiası
GÖZALTINDAYKEN İŞKENCE İDDİASI
Türkiye'nin tahsis ettiği Türk Hava Yolları uçağıyla, cumartesi 36'sı Türk 137 aktivist İsrail'den tahliye edilmişti.
Uçak İstanbul'a ulaştıktan sonra açıklamalarda bulunan aktivistler, İsrail'in kendilerine kötü muamelede bulunduğunu ve özellikle aktivist Greta Thunberg'in aşağılanmak istendiğini belirtmişti.
Aktivistler, İsrail güvenlik güçlerinin Thunberg'i İsrail bayrağına sarılmaya, bayrağı öpmeye zorladıklarını anlatmıştı.