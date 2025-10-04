"Greta'ya İsrail bayrağı öptürdüler" iddiası

Abluka altındaki Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ancak İsrail askerlerince alıkonulan aktivistler yaşadıklarını anlattı. Aktivistleden Greta Tunberg'in ellerinin, İsrail bayrağıyla arkadan bağlandığı, yerde sürüklendiği ve zorla İsrail bayrağı öptürüldüğü iddia edildi.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistler Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul'a getirildi.

İsrail'in alıkoyduğu 137 kişi İstanbul'da: Şikayetçi olmak isteyen tüm aktivistlerin ifadeleri alınacakİsrail'in alıkoyduğu 137 kişi İstanbul'da: Şikayetçi olmak isteyen tüm aktivistlerin ifadeleri alınacak

"ANNELER HÜCRE DUVARLARINA BEBEKLERİNİN İSİMLERİNİ YAZMIŞTI"

Aktivistler, İsrail'in filodaki teknelere saldırısında ve alıkonuldukları süreçte yaşadıklarını anlattı. Sözcü'de yer alan habere göre aktivistlerden Ayçin Kantoğlu, aynı günün akşamı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in kendilerini görmeye geldiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Gazetecilerle geldi ve beyanat vermeye çalıştı. Anlayabildiğim kadarıyla 'Bunlar Kudüs'ün çocuklarına acımıyor.' vesaire dedi. Biz, Ben-Gvir'i 'O koca çeneni kapat soykırımcı pislik' diyerek protesto ettik.

5 kişilik hücrelerde 15 kişi kaldık. Duvarlarda kanla yazılmış yazılar vardı, hepsini okuduk. Annelerin, hücrelerin duvarlarına evlatlarının ismini yazdığını gördük.

Aslında Filistinlilerin yaşamış olduğu şeyleri bir nebze olsun yaşamış olduk. Temiz su vermediler, tuvaletlerden su içmemizi söylediler, 40 saate yakın yemek almadık."

GRETA'YA KÖTÜ MUAMELE İDDİASI

Kantoğlu, İsrail askerlerinin kendileriyle birlikte alıkonulan iklim aktivisti Greta Thunberg'e vurduğunu görenlerin olduğunu, Thunberg'in elleri arkadan İsrail bayrağıyla bağlanarak yürütüldüğünü ileri sürdü.

"İSRAİL BAYRAĞINI ÖPTÜRDÜLER"

Ersin Çelik ise "Greta'ya çok ağır işkenceler yaptılar gözlerimizin önünde. Greta'ya zulmettiler, küçücük çocuk daha Greta. Onu süründürdüler, İsrail bayrağını öptürdüler" dedi.

yeni-proje-13.jpg

UÇAK BUGÜN İSTANBUL'A İNMİŞTİ

Alıkonulan aktivistleri taşıyan THY uçağı, İsrail’in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı’ndan hareket ederek saat 15.50’de İstanbul Havalimanı'na inmişti.

Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan, aralarında 36 Türk, 23 Malezyalının bulunduğu toplam 137 kişi bu seferle İstanbul'a gelmişti.

Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda bazı yetkililer ve çok sayıda kişi tarafından karşılanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

