İsrail'in alıkoyduğu 137 kişi İstanbul'da: Şikayetçi olmak isteyen tüm aktivistlerin ifadeleri alınacak

İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ve neden olduğu kıtlığın sona ermesi için dünyanın pek çok yerinde çeşitli eylemler düzenlendi. Son olarak İsrail'in ambargosunu kırmak için Küresel Sumud Filosu'nda bir çok ülkeden avukat, doktor, iş insanı gibi çeşitli meslek gruplarından oluşan çok sayıda aktivist, Filisti'ne doğru yelken açmıştı.

Soykırım ablukasına karşı bir girişim daha: Sumud Filosu Gazze için yola çıktı

Erzak ve tıbbı yardım taşıyan filo, Filistin'e doğru uluslararası sularda ilerlediği sırada İsrail Ordusu tarafından ele geçirildi. İsrail ordusu, filoda bulunan 37'si Türk 137 aktivisti de alıkoydu.

ALIKONULAN AKTİVİSTLER BUGÜN İSTANBUL'A AYAK BASTI

Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk olmak üzere 137 kişinin bulunduğu Türk Hava Yolları(THY)'na ait uçak İstanbul'a indi.

ŞİKAYETÇİ OLMAK İSTEYEN TÜM AKTİVİSTLERİN İFADESİ ALINACAK

Adli Tıp Kurumu’nda görevlendirilen 10 cumhuriyet savcısı, sağlık işlemleri tamamlanan aktivistlerin ifadelerini alacak. Suçun uluslararası boyut taşıması nedeniyle yalnızca Türk aktivistlerin değil, şikayetçi olmak isteyen tüm aktivistlerin ifadelerinin alınacağı öğrenildi.