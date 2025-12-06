Müjde Ar Adanalı şoförü mahkemeye verdi! Şalvar Davası şoku

Adana’da yaşayan 44 yaşındaki şoför Ali Çapar, sosyal medya hesabından “Şalvar Davası” filminden bazı sahneleri paylaştı. Filmde başrol oynayan Müjde Ar’ın avukatları, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na muhalefet gerekçesiyle Çapar hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Polise ifade vermek üzere çağrılan Çapar, sahneleri 3 ay önce eğlence amaçlı paylaştığını, bunun suç teşkil ettiğini bilmediğini söyledi. Paylaşımlar sonrası hiçbir kazanç elde etmediğini vurgulayan Çapar, olası bir telif ücretini ödeyemeyeceğini belirtti.

"TÜM PAYLAŞIMLARI SİLDİM"

Çapar, ifadesinde şunları kaydetti:

"Sosyal medyadaki bütün paylaşımlarımı sildim, kendi fotoğraflarımı ve videolarımı bile kaldırdım. Biz bu videoları eğlence olsun diye paylaşıyorduk. Müjde Ar’ın avukatları ara bulucu aracılığıyla benden telif ücreti isteyecek. Araştırmalarıma göre 50 bin ile 150 bin TL arasında bir tutar çıkıyor. Asgari ücretle çalışan bir işçiyim. Kiracıyım, 3 çocuğum var. Bu miktarı karşılamam mümkün değil. Ben Müjde Ar’ı çok seviyorum, severek izliyoruz. Kendisi tarafından böyle bir şeyin başıma gelmesi beni çok üzdü"

Avukat Nazlı Yılmaz, sosyal medyada yapılan izinsiz paylaşımların son dönemde artan bir hukuki problem haline geldiğine dikkat çekti. Yılmaz, “Vatandaşların sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar nedeniyle ifade vermeye davet edildikleri, haklarında suç duyurusunda bulunulduğu ve ara buluculuk başvurularının yapıldığı belirtiliyor” dedi.

Yılmaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 75. maddesinde izinsiz paylaşım için 1 ila 5 yıl arası hapis cezası öngörüldüğünü ancak bireysel hesaplar için bu yaptırımın uygulanmadığını hatırlattı. Yine de maddi ve manevi tazminat süreçlerinin devreye girebildiğini vurgulayan Yılmaz, vatandaşların zarar görmemesi için “izinsiz içerik paylaşmamalarını” tavsiye etti.