Müjde Ar Adanalı şoförü mahkemeye verdi! Şalvar Davası şoku

Müjde Ar Adanalı şoförü mahkemeye verdi! Şalvar Davası şoku
Yayınlanma:
Adana’da şoför Ali Çapar, sosyal medyada “Şalvar Davası” filminden sahneler paylaştığı gerekçesiyle Müjde Ar’ın avukatlarınca telif ihlaliyle suçlandı. Ar'ın avukatları suç duyurusunda bulundu.

Adana’da yaşayan 44 yaşındaki şoför Ali Çapar, sosyal medya hesabından “Şalvar Davası” filminden bazı sahneleri paylaştı. Filmde başrol oynayan Müjde Ar’ın avukatları, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na muhalefet gerekçesiyle Çapar hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Polise ifade vermek üzere çağrılan Çapar, sahneleri 3 ay önce eğlence amaçlı paylaştığını, bunun suç teşkil ettiğini bilmediğini söyledi. Paylaşımlar sonrası hiçbir kazanç elde etmediğini vurgulayan Çapar, olası bir telif ücretini ödeyemeyeceğini belirtti.

"TÜM PAYLAŞIMLARI SİLDİM"

Çapar, ifadesinde şunları kaydetti:

"Sosyal medyadaki bütün paylaşımlarımı sildim, kendi fotoğraflarımı ve videolarımı bile kaldırdım. Biz bu videoları eğlence olsun diye paylaşıyorduk. Müjde Ar’ın avukatları ara bulucu aracılığıyla benden telif ücreti isteyecek. Araştırmalarıma göre 50 bin ile 150 bin TL arasında bir tutar çıkıyor. Asgari ücretle çalışan bir işçiyim. Kiracıyım, 3 çocuğum var. Bu miktarı karşılamam mümkün değil. Ben Müjde Ar’ı çok seviyorum, severek izliyoruz. Kendisi tarafından böyle bir şeyin başıma gelmesi beni çok üzdü"

Avukat Nazlı Yılmaz, sosyal medyada yapılan izinsiz paylaşımların son dönemde artan bir hukuki problem haline geldiğine dikkat çekti. Yılmaz, “Vatandaşların sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar nedeniyle ifade vermeye davet edildikleri, haklarında suç duyurusunda bulunulduğu ve ara buluculuk başvurularının yapıldığı belirtiliyor” dedi.

Yılmaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 75. maddesinde izinsiz paylaşım için 1 ila 5 yıl arası hapis cezası öngörüldüğünü ancak bireysel hesaplar için bu yaptırımın uygulanmadığını hatırlattı. Yine de maddi ve manevi tazminat süreçlerinin devreye girebildiğini vurgulayan Yılmaz, vatandaşların zarar görmemesi için “izinsiz içerik paylaşmamalarını” tavsiye etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
Türkiye
İstanbul'da kan donduran cinayet! 10 bin lira için tartıştığı adamın oğlunu öldürdü!
İstanbul'da kan donduran cinayet! 10 bin lira için tartıştığı adamın oğlunu öldürdü!
Hatay'da denizde kaybolan balıkçı 4 gündür aranıyor
Hatay'da denizde kaybolan balıkçı 4 gündür aranıyor
Barzani'nin koruma krizinin ihalesi kime kalacak? "AKP'li vekil ricacı oldu" iddiasında herkes topu birbirine attı
Barzani'nin koruma krizinin ihalesi kime kalacak? "AKP'li vekil ricacı oldu" iddiasında herkes topu birbirine attı