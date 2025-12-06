Kediler üzerinde yürütülen bir araştırma, kedilerin sahipleriyle kurduğu sesli iletişimin sahibinin cinsiyetine göre değişebildiğini ortaya koydu. "Kedidir kedi" deyip geçmeyin: İnsanların cinsiyetine göre miyavlıyormuş!

Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Kaan Kerman Türkiye'de 31 kedinin sahiplerini karşılama esnasında sergiledikleri davranışların incelendiği bir çalışma yapıldığını belirterek, kedilerin evde karşılama anındaki davranışlarını doğal ortamlarında analiz ettiklerini, bu nedenle kedi sahiplerinin eve girmeden önce vücutlarına sabit bir kamera yerleştirdiğini söyledi.

Araştırmanın 2022-2024 yılları arasında yürütüldüğünü belirten Kerman, "Araştırma sonucunda kedilerin çıkardıkları sesler, sahiplerinin cinsiyetine bağlı olarak değişiklik gösterdiği belirlendi. Kedilerin erkeklere daha sık miyavladığını ve erkeklere yönelik daha yüksek değil daha fazla ses çıkardığını tespit ettik. Bu sürede kediler, erkeklere ortalama 4,3 kez sesleniyorlar, kadınlara ise ortalama 1,8 kez seslendikleri çalışmamız tarafından tespit edildi" dedi.

Kerman, şunları söyledi:

"Erkek kedi sahipleri, kadın kedi sahipleriyle kıyaslandığında, kedinin ihtiyaçlarını fark etmekte biraz güçlük yaşıyor olabilirler. Tabii ki bu 'erkekler kadınları dinlemiyor' anlamına gelmiyor ya da 'erkekler kadınlarla nasıl iletişim kuramıyorlarsa kedilerle de aynı şekilde iletişim kuramıyor' anlamına da gelmiyor ama biraz dürtmeye ihtiyaçları olduğu anlamına geliyor diyebiliriz. En azından bizim hipotezimiz bu yönde. Bunun tüm dünya erkekleri veya kedi sahibi erkeklerle ilgili olup olmadığını şu anda söyleyebilmemiz pek mümkün değil çünkü bu tamamen kültürel bir şey de olabilir."

Bu seslenme davranışının karşılama odaklı bir seslenme davranışı olduğunu belirten Kerman, kedinin mama kabına yönelme davranışıyla çıkardığı sesin frekansı ve sıklığı arasında herhangi bir ilişkinin mevcut olmadığını da vurguladı.