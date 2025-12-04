Kedi Remi'ye ev hapsi cezası verildi!

Yayınlanma:
Fransa'nın Agde kentinde yaşayan Dominique Valdes'in kedisi Remi, komşusunun şikayeti üzerine mahkeme kararıyla 'ev hapsine' alındı ve dışarı çıkması yasaklandı.

Fransa'nın Agde kentinde, bir komşu şikayeti üzerine, Dominique Valdes’in kızıl renkli kedisi Remi, komşunun bahçesine girdiği ve zarar verdiği iddiasıyla mahkeme kararıyla "ev hapsi"ne mahkum edildi.

Beziers Mahkemesi, kedinin sahibi Dominique Valdes’in yaşanan olaylardan sorumlu olduğuna karar verdi. Mahkeme ayrıca, Remi’nin komşunun bahçesine yapacağı her yeni "izinsiz giriş" için Valdes'e 30 avro para cezası ödenmesini hükmetti.

Kediler erkeklere neden daha çok miyavlıyor: Ortaya çıktıKediler erkeklere neden daha çok miyavlıyor: Ortaya çıktı

SUÇLAMALAR AĞIR, SAHİBİ İTİRAZDA

Davayı açan komşu, kedi Remi'nin ıslak sıvaya pati izi bıraktığını, yorgana işediğini ve bahçeye dışkıladığını öne sürdü.

Kedi sahibi Valdes ise karara şiddetle itiraz ediyor. Valdes, "Mahkumiyet kararını aldığımda, sanki kafama şiddetli bir darbe yemiş gibiydim" diyerek, 90 sayfalık mahkeme dosyasında, hasara kesin olarak Remi'nin sebep olduğuna dair gerçek bir kanıt olmadığını savundu. Valdes, mahallede Remi'ye benzer başka kedilerin de dolaştığını ve komşunun sunduğu fotoğrafların bahçeden çok sayıda kedinin geçtiğini gösterdiğini iddia etti.

Valdes’in, kedisinin dolaşma alışkanlığı nedeniyle şimdiye kadar komşusuna "bahçe keyfini engellediği" gerekçesiyle toplam 2 bin 50 euro para cezası ve tazminat ödediği öğrenildi.

kedi.jpg

HAYVAN DERNEKLERİNDEN ENDİŞE

Fransa Hayvan Koruma Derneği, Remi hakkında verilen bu kararın emsal oluşturmasından endişe duyduklarını açıkladı. Dernek, bu tür kararların kedilerin gezmesini sınırlayacak yeni uygulamaların önünü açabileceğini belirterek, "Bu gidişle kedilerin dolaşmasını engellemek için tasma takmaları bile zorunlu hale gelebilir" uyarısında bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

