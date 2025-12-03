Kediler erkeklere neden daha çok miyavlıyor: Ortaya çıktı

Yayınlanma:
Kedilerin erkeklere neden daha çok miyavladığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmanın sonuçları belli oldu.

Kedilerin kadınlara göre erkeklere daha çok miyavladığı ve bunun nedeni ortaya çıktı.

Bilkent Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nin ortak yürüttüğü yeni bir araştırmaya göre ediler, erkeklere kadınlara göre daha sık miyavlıyor.

Araştırmanın sonuçları Ethology dergisinde yayımlandı. Medyaradar'daki habere göre; kedileriyle yaşayan 31 gönüllü, eve adım attıkları ilk dakikaları göğüs kamerasıyla kaydetti. Analizlerde, birden fazla kedi bulunan evlerde sahibine yaklaşan ilk kedi incelendi.

Araştırmada öne çıkan faktör kedilerin cinsiyete göre miyavladığı. Erkeklere daha çok miyavlıyor. Bunun erkeklerin kendilerini anlamakta zorlanması olabileceği belirtiliyor.

ORTALAMA MİYAVLAMA

Erkeklere ortalama 4,3 miyavlamaya karşılık, bu kadınlarda 1,8'e iniyor.

Haberde araştırmacıların Türkiye’de erkeklerin evcil hayvanlarla ve genel olarak sosyal çevreyle daha az sözel etkileşim kurduğuna dikkat çektikleri belirtildi.

whatsapp-image-2025-12-03-at-16-02-42.jpeg

Araştırma, kedilerin insanlarla kurduğu iletişimin tekdüze miyavlamalardan ibaret olmadığını bir kez daha gösteriyor. Washington Üniversitesi’nden evrimsel biyolog Dr. Jonathan Losos birçok kedi sahibinin “Keşke konuşabilseler” sözünü hatırlatarak “Aslında konuşuyorlar. Bizim yapmamız gereken, ne söylediklerini anlamaya çalışmak” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

