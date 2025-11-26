Kayseri'de kaybolan kedi Titi Ankara'da bulundu: 350 kilometreyi nasıl gitti?

Kayseri şehir merkezinde bulunan Türk Telekom bayisinin kedisi Titi, 1 ay önce ortadan kayboldu.

Türk Telekom görevlilerince adı Titi konulan kedi 350 kilometre uzaklıktaki Ankara’da bir aile tarafından bulundu.

Kayseri Anadolu Haber'deki habere göre; çok sayıda yara ve kanaması olan kedi Titi’yi veterinere götüren aile Kayseri’de mağaza sahibi Ender Demirtaş’a ulaştı. Demirtaş Titi'ye 1 ay sonra kavuştuklarını söyledi.

Türk Telekom Mağazası Müdürü Ender Demirtaş, Demirtaş, “Kaybolduğunu düşünmüyoruz. Bunlar kıymetli kediler. Muhtemelen biri para edebileceğini düşündü, götürdü. Kedimiz meydanda kayboldu diye düşündük. Kameralara baktık göremedik ve kaybolsa geri döneceğini bu yüzden zora götürüldüğünü düşündük. Takılı çipi sayesinde bulundu" dedi.

ŞİDDET GÖRMÜŞ!

Kediyi aileden almaya giden mağaza müdiresi Sevil Yılmaz “Onu güzel bir ortamda bakımları yapılmış halde gördüm. Ancak aldığımda ufak tefek yaraları vardı. Dışarıda çok şiddet görmüş belliydi. Ama gördüğümde de çok duygusal bir an yaşadım, bizi unutmamış. Şu anda da hala korkuları ve ses duyunca sıçramaları var. Eskiden Kızılay’a çok giderdi, dışarıda gezerdi ama artık gitmiyor” diye konuştu.

Demirtaş, "Karşımızda hemen Kızılay Kan Merkezi çadırı var. Onlar her sabah Titi’ye günaydın demeden işe başlamazlar. Her birinin Titi’ye özel bir maması var. TİTİ de bunu bildiği için sabah mağaza açılışında karşıya gidip onlarla selamlaşmadan güne başlamıyor. Özellikle onu haftada bir ziyaret etmek isteyen müşterimiz var sonra bir zabıta memuru arkadaşımız onun resmini Whatsap durum yaptı. Özetle Titi’nin kendine has bir fan kulübü var” ifadelerini kullandı.