Kubilay Aka tepki gösterdi: Kedilere kurulan kapanları görüntüledi!

Ünlü oyuncu Kubilay Aka, oturduğu sitede, kedilere kapan kurulduğunu söylemiş ve bu duruma tepki göstermişti.

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Aka, "Burada kedileri galiba pek sevmiyorlar ve bazı kapanlar koymuşlar. Zaten kulübeleri koymak için anca buraya izin verdiler, çöplerin yanına. Burada bir hayvan sevmezlik söz konusu. Alıyorlarmış kedileri kapanla, güya kısırlaştırıyorlarmış" ifadelerini kullanmıştı.

"JANDARMA GELİP SAĞ OLSUNLAR GEREĞİNİ YAPTILAR"

Daha sonra bir video daha yayınlayan Aka, jandarmanın kapanları kaldırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı: