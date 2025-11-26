Kubilay Aka tepki gösterdi: Kedilere kurulan kapanları görüntüledi!

Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Kubilay Aka, "Burada bir hayvan sevmezlik söz konusu" diyerek oturduğu sitede kedilere kapan kurulduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu Kubilay Aka, oturduğu sitede, kedilere kapan kurulduğunu söylemiş ve bu duruma tepki göstermişti.

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Aka, "Burada kedileri galiba pek sevmiyorlar ve bazı kapanlar koymuşlar. Zaten kulübeleri koymak için anca buraya izin verdiler, çöplerin yanına. Burada bir hayvan sevmezlik söz konusu. Alıyorlarmış kedileri kapanla, güya kısırlaştırıyorlarmış" ifadelerini kullanmıştı.

new-project-2025-11-26t125916-937-001.jpg

"JANDARMA GELİP SAĞ OLSUNLAR GEREĞİNİ YAPTILAR"

Daha sonra bir video daha yayınlayan Aka, jandarmanın kapanları kaldırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Jandarma gelip sağ olsunlar gereğini yaptılar, kapanları kaldırdılar. Hayvanları kapanlarla avlayıp, onları 'yok barınağa götürüyorum, yok ben bunları kısırlaştırıyorum' gibi ifadelerle popülasyonu düşürüyorlarmış güya.

Popülasyondan şikayetçi olan bir iki ev var burada, onlar yapıyor bunu ve site yönetimi de buna teşne olup etrafa kapanlar koyuyor. Bu kapanları kaldırdılar. Çünkü yasak.

İnsanların başkalarının, başka birimlerin işlerini yapmaya hakkı yok. Bu belediyenin işi, ilçe tarımın işi. Onlar yaparsa yaparlar. Hayvanların popülasyonu çok arttıysa kısırlaştırabilirler, alıp götürebilirler. Ama onun dışında insanoğlunun bu sokaktaki canlarla alıp veremediği nedir ben bilmiyorum, anlamıyorum da.

Bahçelerine dışkılıyormuş hayvanlar, o yüzden şikayetçi olmuşlar. İki tane tırmıkla atmak zor geldi büyük bahçelerinde, ipek yataklarında insanlara. Veya ne bileyim kapının önüne bir kap bir mama, su koymak çok fazla geldi insanlara. İnsanlık fazla geldi herhalde insanlara.

Bu gibi insanlara lütfen prim vermeyin, lütfen teşne olmayın. Ben Sarıyer Belediyesi'nde yaşıyorum, belediyeyi aradığımda her sorunumu çözdüler sağ olsunlar. Bunun için biri olmanıza, bir şey olmanıza gerek yok. Sokaktaki canlar hepimizin, lütfen koruyalım."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

