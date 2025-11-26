Ediz Hun öfkesini kontrol edemedi: Pencereden dışarı attım!

Bir televizyon programına konuk olan Ediz Hun, "eskiden daha fevriydim" diyerek geçmiş yıllara dair yaptığı itirafla dikkat çekti.

Yeşilçam'ın efsane ismi Ediz Hun, "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programına konuk oldu.

Engin Çağlar’ı kaybetmenin üzüntüsünü dile getiren Ediz Hun, Yeşilçam'dan geriye çok az kişinin kaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Engin Çağlar’ı kaybettiğim için çok üzüldüm ama hayat böyle bir şey, bunu olduğu gibi kabul etmeliyiz. Kimse kalmadı... Hayat dönme dolap gibi, bir gün ben de gideceğim ama üzülmüyorum. Çok az kişi kaldık. Yeşilçam artık perdelerini kapatmak üzere."

"ESKİDEN DAHA FEVRİYDİM"

"Kimse kalmadı, yalnızlık çekiyorum. İster istemez kendi kabuğunuza çekiliyorsunuz" diyen usta oyuncu, gençlik yıllarına dair bir itirafta da bulundu. Ediz Hun, eskiden daha fevri olduğunu belirtti ve şöyle dedi:

"Eskiden daha fevriydim. Hatta bekarken kız arkadaşıma kızdığımda o kadar sinirlenmiştim ki evdeki eşyayı pencereden dışarı attım."

"DOĞRU DÜRÜST GİYİN ÖYLE GİT ORAYA"

Ediz Hun, son yıllarda düzenlenen ödül törenlerindeki ilgisiz ve özensiz görüntülerden duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi:

"Ödül törenlerine kot pantolon ile gelenler oluyor. Çok sinirleniyorum. Ortamın tadını kaçırmamak için belli etmiyorum ama ben lafımı esirgemem. Ödül alacaksan, doğru dürüst giyin öyle git oraya."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

