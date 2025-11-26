Elini öpmek istedi: Haluk Bilginer böyle uyardı

Elini öpmek istedi: Haluk Bilginer böyle uyardı
Yayınlanma:
Nişantaşı sokaklarında yürüyen usta oyuncu Haluk Bilginer, elini öpmek isteyen bir hayranına verdiği cevapla dikkat çekti.

Usta oyuncu Haluk Bilginer, Nişantaşı sokaklarında yürüdüğü sırada hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hayranlarının fotoğraf isteğini kırmayan Bilginer, bir hayranının elini öpmeye çalışması üzerine ise verdiği yanıtla dikkat çekti.

Elini geri çeken Bilginer, hayranına bir tavsiyede bulunarak, "Baban hariç kimsenin elini öpme" dedi.

Haluk Bilginer'in bu sözlerine karşılık hayranı ise, "Babam rahmetli oldu" diyerek cevap verdi.

3840700-69a3ac1cf1d30ca65278ff519d72acf1.jpg

Oya Başar'dan Evrim Akın açıklaması! O iddialara ne dedi?Oya Başar'dan Evrim Akın açıklaması! O iddialara ne dedi?

GİŞEDE REKOR KIRDI

Haluk Bilginer, şimdilerde yeni filmiyle de adından söz ettiriyor. Usta oyuncunun Feyyaz Yiğit ile başrolünde yer aldığı, Fransız yapımı 'Intouchables'tan uyarlanan 'Yan Yana' filmi, 14 Kasım'da vizyona girdi.

Yönetmenliğini Mert Baykal'ın üstlendiği film, gösterime girdiği ilk haftada 500 bin seyirciyi aşarak gişenin zirvesine yerleşti. 'Yan Yana', aynı zamanda yılın en iyi açılış yapan yerli filmi unvanını da kazandı.

halukbilginer-yan-yana.jpeg

Filmin yanı sıra son olarak 'Sekizinci Aile' isimli dizisi de izleyici ile buluştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Magazin
Ünlü oyuncu ikinci kez hastaneye kaldırıldı
Ünlü oyuncu ikinci kez hastaneye kaldırıldı
Oya Başar'dan Evrim Akın açıklaması! O iddialara ne dedi?
Oya Başar'dan Evrim Akın açıklaması! O iddialara ne dedi?