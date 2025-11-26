Elini öpmek istedi: Haluk Bilginer böyle uyardı

Usta oyuncu Haluk Bilginer, Nişantaşı sokaklarında yürüdüğü sırada hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hayranlarının fotoğraf isteğini kırmayan Bilginer, bir hayranının elini öpmeye çalışması üzerine ise verdiği yanıtla dikkat çekti.

Elini geri çeken Bilginer, hayranına bir tavsiyede bulunarak, "Baban hariç kimsenin elini öpme" dedi.

Haluk Bilginer'in bu sözlerine karşılık hayranı ise, "Babam rahmetli oldu" diyerek cevap verdi.

Oya Başar'dan Evrim Akın açıklaması! O iddialara ne dedi?

GİŞEDE REKOR KIRDI

Haluk Bilginer, şimdilerde yeni filmiyle de adından söz ettiriyor. Usta oyuncunun Feyyaz Yiğit ile başrolünde yer aldığı, Fransız yapımı 'Intouchables'tan uyarlanan 'Yan Yana' filmi, 14 Kasım'da vizyona girdi.

Yönetmenliğini Mert Baykal'ın üstlendiği film, gösterime girdiği ilk haftada 500 bin seyirciyi aşarak gişenin zirvesine yerleşti. 'Yan Yana', aynı zamanda yılın en iyi açılış yapan yerli filmi unvanını da kazandı.

Filmin yanı sıra son olarak 'Sekizinci Aile' isimli dizisi de izleyici ile buluştu.