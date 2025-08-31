Soykırım ablukasına karşı bir girişim daha: Sumud Filosu Gazze için yola çıktı

Barselona Limanı'ndan başlayan sefer kapsamında, içlerinde aktivist, sanatçı, politikacı, doktor ve gazetecilerin bulunduğu 20 tekne ve 300'den fazla kişi, sırasıyla İtalya, Yunanistan ve Tunus rotasını takip ederek Akdeniz'de ilerleyecek.

Gazze'deki soykırımdan ötürü İsrail ile tüm kurumsal ilişkilerini kesen Barselona kenti, filonun ilk hareket noktası olarak seçildi.

THUNBERG BİR KEZ DAHA DENEYECEK

Filo katılımcıları arasında uluslararası tanınırlığa sahip İsveçli aktivist Greta Thunberg, İrlandalı oyuncu Liam Cunningham, İspanyol aktör Eduardo Fernandez ve eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau da yer alıyor.

Barselona'daki basın toplantısında konuşan Thunberg şöyle konuştu:

"Gazze, baskının, soykırımın ve etnik temizliğin açık bir örneğidir. İsrail öldürüyor ve tüm dünya bu soykırımı canlı izliyoruz. İnsanların telefonlarından canlı yayında soykırımı izlerken hayatlarına devam etmelerini ve hiçbir şey olmuyormuş gibi davranmalarını görmekten dehşete düşüyorum. İsrail, Filistin halkını yok etmek istiyor. İsrail'in bu yaptığı, insanları harekete geçmeye, koltuklarından kalkıp örgütlenmeye teşvik etmezse, ne teşvik eder bilmiyorum.”

ENGELLENİRSE TEKRAR DENENECEK

Thunberg, "Gazze'ye ulaşmak ve insani yardım koridoru açılmasını sağlamak için her yol denenmeli" diyerek filonun olası bir engelleme durumunda "geri dönüp tekrar başlayacağını" belirtti.

İspanyol aktör Fernandez ise "Gazze hepimizi yansıtan bir ayna. Sessiz kalmak suç ortaklığıdır ve bombalar kadar öldürücüdür" değerlendirmesinde bulundu.

İrlandalı oyuncu Cunningham, uluslararası toplumu İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırarak "sessizliğin tarihte utanç verici bir dönemin göstergesi olduğunu" söyledi.

Eski Barselona Belediye Başkanı Colau da "İsrail çocukları, insanlığı ve uluslararası hukuku öldürüyor. Gazze yalnız değildir" mesajını verdi.

'HÜKÜMETLER NEDEN HAREKETE GEÇMİYOR?'

Diğer yandan basın toplantısına katılan aktivistler Yasemin Acar, Thiago Avila, Saif Abukeshek de bu misyonun tamamen barışçıl ve insancıl olduklarını vurguladı.

Uluslararası toplumun İsrail'e yönelik suç ortaklığı ve korkaklığı göz önüne alındığında, Barselona'dan yola çıkacak insani yardım misyonun elzem olduğuna dikkati çeken aktivistler, şunları kaydetti:

"Bu bir dayanışma misyonudur. Neden hükümetler harekete geçmiyor? Neden insani yardım koridoru açılmıyor? İsrail'e karşı hemen yaptırım uygulanmalı. Filistin'de etnik temizlik 23 ay önce başlamadı, 1948'den bu yana İsrail etnik temizlik yapıyor. Uluslararası sivil seferberlik her zaman Filistinlilerin yanında olacaktır."

Bu arada teknelerin Barselona'dan uğurlanmasına çok sayıda kişi ve sivil toplum kuruluşu katıldı.

Uluslararası basının da büyük ilgi gösterdiği Barselona'daki etkinlikler sırasında Filistin bayrakları sallayan yüzlerce kişi, "Özgür Filistin", "İsrail'e boykot" sloganları attı.

SUMUD NE ANLAMA GELİYOR

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etme yollarının aranmasını ifade eder. Filistin'le ilgili sanatsal etkinliklerde, zeytin ağacı ve köylü hamile kadın sembolleri bu kavramı tasvir etmek için kullanılır.

