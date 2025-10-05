Trump: İktidardan vazgeçmezse tamamen yok olurlar

Trump: İktidardan vazgeçmezse tamamen yok olurlar
ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın, Gazze'de yönetimde kalmakta ısrar etmesi halinde "tamamen yok olacağını" belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, CNN’e verdiği röportajda, Hamas’ın Gazze’deki iktidarı devretmeyi reddetmesi durumunda ne olacağı yönündeki soruya, “Tam bir yok oluş.” yanıtını verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ateşkes planına uyduğunu savunan Trump, Hamas’ın bu konudaki tutumunun “yakında netleşeceğini” belirtti. Gazze’de kalıcı bir ateşkesin mümkün olduğuna inandığını dile getiren Trump, “Bunu gerçekleştirmek için çok çalışıyorum.” ifadesini kullandı.

Öte yandan, Gazze Şeridi Sivil Savunma Müdürlüğü, Trump’ın açıkladığı “saldırıların durdurulması ve esir takası planına” rağmen İsrail ordusunun bölgeye yönelik bombardımanlarını sürdürdüğünü açıkladı.

Hamas, 3 Ekim’de yaptığı açıklamada Trump’ın Gazze planındaki esir değişimi maddesini kabul ettiklerini, ancak bazı diğer maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini duyurmuştu.

ABD'den Hamas'la anlaşma açıklamasıABD'den Hamas'la anlaşma açıklaması

Gazze'de İsrail soykırımında öldürülenlerin sayısı 67.139 olduGazze'de İsrail soykırımında öldürülenlerin sayısı 67.139 oldu

Trump ise bu açıklamaya yanıt olarak, “Hamas’ın kalıcı barışa hazır olduğuna inanıyorum. İsrail, esirlerin güvenli bir şekilde çıkarılması için bombardımanları durdurmalı.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

4 Ekim’de Truth Social üzerinden yeni bir paylaşım yapan Trump, “İsrail’in, esirlerin serbest bırakılması ve barışın sağlanması için saldırıları geçici olarak durdurmasını takdir ediyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak aynı gün, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda en az 67 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

