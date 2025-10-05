ABD'den Hamas'la anlaşma açıklaması

ABD'den Hamas'la anlaşma açıklaması
Son dakika... ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Trump'ın sunduğu Gazze teklifine ilişkin Hamas'ın cevabı hakkında açıklama yaptı. Savaş sonrası ne olacağına dair Hamas'la prensipte anlaşıldığını söyleyen Rubio, "Ciddiler mi değiller mi hemen göreceğiz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu ve Türkiye dahil 8 ülkenin desteklediği plana Hamas'ın verdiği cevap üzerine açıklamalar yaptı.

Hamas'ın bu kapsamda savaştan sonra Gazze'de ne olacağını, prensipte kabul ettiğini vurgulayan Rubio, anlaşmanın ikinci aşamasında "silah bırakmanın" konuşulacağını söyledi. "Bu kolay olmayacak" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

Rehinelerin bir an önce bırakılmasını istediklerini de söyleyen Rubio, görüşmelerin sürdüğüne dikkat çekerek "Hamas ciddi mi değil mi çok yakında göreceğiz" dedi.

Türkiye dahil 8 ülkeden ortak Gazze açıklaması

'İKİNCİ AŞAMA SİLAH BIRAKMA'

Rubio'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İsrail-Hamas anlaşması için görüşmeler yapılıyor. Bunun lojistiklerine ilişkin hızlıca sonuca ulaşmayı umuyoruz. Ancak bu henüz savaşın sonu değil, biraz daha işimiz var. Hamas prensipte savaştan sonra ne olacağını kabul etti. İkinci aşamada artık silah bırakmayı ve çekilmeyi konuşuyor olacağız. Bu kolay olmayacak, zor olacak.

'SALDIRILAR DURMALI'

Rehinelerin bir an önce bırakılmasını istiyoruz. Hamas ciddi mi değil mi çok yakında göreceğiz. Gazze'de Hamas'ın olmadığı bir yapıyı 3 günde kuramayız. Bence İsrailliler ve diğer herkes, saldırıların ortasında rehineleri serbest bırakılamayacağının farkında. Bu yüzden saldırıların durdurulması gerekiyor.”

TRUMP'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Rubio'nun ifadelerinden kısa süre sonra ABD Başkanı Donald Trump da konu hakkında açıklamalar yaptı. Rubio ile yaklaşık olarak aynı şeyleri söyleyen ABD Başkanı şu ifadeleri kullandı:

"Hamas iktidarda kalmaya karar verirse tamamen yok edilecek. Netanyahu Gazze'deki bombalamayı durdurmak için hazır. Hamas'ın ciddi olup olmadığını yakında öğreneceğiz."

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da açıkladığı Gazze için 20 maddelik barış planına Hamas tarafından verilen rehinelerin bırakılmasının kabulü ve acil müzakere çağrısı yapan cevabın ardından Trump, İsrail'e saldırıları durdurmasını söylemişti. İsrail bunu kabul etmesine karşın Gazze'deki soykırımını sürdürüyor.

Trump'tan Hamas'a uyarı: Hızlı hareket edin tahammül edemeyeceğim

Hamas'ın verdiği yanıtta şu ifadeler yer alıyordu:

"Savaşı sona erdirmek, yardım girişine izin vermek, işgali reddetmek ve yerinden edilmeyi önlemek için Arap, İslam dünyası, uluslararası taraflar ve Trump’ın çabalarını takdir etmekteyiz.Saha koşulları sağlandığında, Trump’ın değişim formülü çerçevesinde hayatta olan ve hayatını kaybeden tüm İsrailli esirleri serbest bırakmayı kabul etmekte ve derhal müzakerelere hazır olduğumuzu bildirmekteyiz.

'TEKNOKRATLARA DEVRETMEYİ KABUL EDİYORUZ'

Gazze’nin yönetimini, ulusal mutabakata dayalı ve Arap/İslam desteğine sahip bir Filistinli teknokrat heyetine devretmeyi kabul etmekteyiz.Trump’ın teklifindeki diğer konular (Gazze’nin geleceği, Filistin hakları) daha geniş bir ulusal tutum ve uluslararası hukuki çerçeve gerektirmektedir."

