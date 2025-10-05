Türkiye dahil 8 ülkeden ortak Gazze açıklaması

Türkiye dahil 8 ülkeden ortak Gazze açıklaması
Son dakika... Türkiye'nin de dahil olduğu, ABD ile Gazze'de barış planına ilişkin görüşen müslüman çoğunluklu ülkeler konu hakkında ortak bir açıklama yayımladı. Ülkeler, ABD Başkanı Trump'ın sunduğu plan üzerinden Hamas'ın müzakere açıklamasını "memnuniyetler" karşıladıklarını belirtti.

Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Paksitan, Mısır, Endonezya ve Ürdün dışişleri bakanlıkları tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için açıkladığı plana ilişkin, son gelişmelerin "memnuniyetle karşılandığının" vurgulandığı bir açıklama yapıldı.

Ortak açıklama ilk olarak Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Katar Devleti, Ürdün Haşimi Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı ve Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları, bugün Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme, tüm rehineleri, hayatta olan ya da ölenleri, serbest bırakma ve uygulama mekanizmalarına ilişkin müzakereleri derhal başlatma önerisine ilişkin attığı adımları memnuniyetle karşıladılar.

HAMAS'IN AÇIKLAMASI "MEMNUNİYETLE" KARŞILANDI

Dışişleri Bakanları ayrıca, Başkan Trump'ın İsrail'e bombardımanı derhal durdurması ve takas anlaşmasının uygulanmasına başlaması çağrısını memnuniyetle karşıladılar ve bölgede barışın tesisine yönelik taahhüdünü takdir ettiler. Bakanlar, bu gelişmelerin kapsamlı ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması ve Gazze Şeridi'ndeki halkın karşı karşıya olduğu kritik insani koşulların ele alınması için gerçek bir fırsat olduğunu da teyit ettiler. Dışişleri Bakanları, Hamas'ın Gazze'nin yönetimini bağımsız teknokratlardan oluşan geçici bir Filistin İdari Komitesine devretmeye hazır olduğunu açıklamasını da memnuniyetle karşıladılar."

GAZZE VE BATI ŞERİA BİRLEŞTİRİLSİN ÇAĞRISI

"Bakanlar, önerinin uygulanmasına ilişkin mekanizmalar üzerinde anlaşmak ve önerinin tüm yönlerini ele almak için müzakerelerin derhal başlatılması gerektiğini vurguladılar. Dışişleri Bakanları, önerinin uygulanmasına yönelik çabaları destekleme, Gazze'deki savaşın derhal sona erdirilmesi için çalışma ve Gazze'ye insani yardımın sınırsız bir şekilde ulaştırılmasını, Filistin halkının yerinden edilmesinin önlenmesi, sivillerin güvenliğini ve emniyetini tehdit eden hiçbir önlemin alınmaması, rehinelerin serbest bırakılması, Filistin Yönetimi'nin Gazze'ye geri dönmesi, Gazze ve Batı Şeria'nın birleştirilmesi ve tüm tarafların güvenliğini garanti altına alan bir güvenlik mekanizmasına ulaşılması için çabalamaya yönelik ortak taahhütlerini yinelediler.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Bu mekanizma, İsrail'in tam çekilmesine ve Gazze'nin yeniden inşasına yol açacak ve iki devletli çözüm temelinde adil bir barışa giden yolu açacaktır."

