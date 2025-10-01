Türkiye ve Arap ülkeleri onaylamıştı: Netanyahu istedi Trump Gazze planını son anda değiştirdi

En başta İsrail, ABD, Araplar ve Türkiye nihai plan üzerinde anlaşmaya varmışlardı.

Ancak anlaşma, Axios’un haberine göre Netanyahu'nun müdahalesi nedeniyle ABD ve Türkiye ile Arap ülkelerin daha önce üzerinde anlaştığı anlaşmadan önemli ölçüde farklı olarak açıklandı.

Pazar günü, Beyaz Saray elçisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner, Netanyahu’nun Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile altı saat süren bir görüşme yaptı.

NETANYAHU İSTEDİ TRUMP DEĞİŞTİRDİ

Netanyahu, metinde, özellikle İsrail'in Gazze'den çekilmesinin koşulları ve takvimi konusunda birkaç değişiklik yapılmasını istedi.

Yeni teklif, İsrail'in çekilmesini Hamas'ın silahsızlandırılmasındaki ilerlemeye bağlıyor ve İsrail'e bu süreç üzerinde veto hakkı tanıyor.

İSRAİL İSTEMEZSE ÇEKİLMEYECEK

Tüm koşullar yerine getirilse ve çekilmenin üç aşaması tamamlansa bile, İsrail güçleri anlaşmaya göre, “Gazze, yeniden ortaya çıkabilecek tehditlerden tamamen güvenli hale gelene kadar” Gazze'deki güvenlik çemberi içinde kalmaya devam edecek.

Bu, Gazze’deki İsrail ordusu varlığını Tel Aviv’in inisiyatifine bırakıyor. Dolayısıyla İsrail’in bölgeden çekilmeyeceği bir senaryo yaşanabilir.

TÜRKİYE VE ARAP ÜLKELERİ ‘ÖFKELİ’

Konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara göre, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve Türkiye'den yetkililer bu değişikliklere öfkelendi.

Katarlılar, bu itirazlar nedeniyle Trump yönetimini değiştirilmiş planı açıklamaması için aradı. Beyaz Saray yine de planı açıkladı ve ülkeleri planı desteklemeye zorladı.

BATI ŞERİA İLHAK EDİLMEYECEK

Türkiye dahil sekiz ülke, Trump'ın açıklamasını “memnuniyetle karşılayan” ortak bir bildiri yayımladı. Bir kaynağa göre Katarlılar, diğer ülkelere, genel olarak olumlu olan bu bildirinin ardından, ayrıntılar konusunda ABD ile daha fazla görüşme yapacaklarını söylediler.

Trump'ın son planı, öncekinin aksine, Filistinlilerin Gazze'den tehcir edilmesini ve İsrail'in bu bölgedeki kalıcı işgalini gündemden kaldırıyor. Ayrıca, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesini de engelliyor.

Trump'tan Hamas'a Gazze teklifi tehdidi

GAZZE’Yİ TRUMP YÖNETECEK

Bu kapsamda Trump yönetimi planın “Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme ve devlet kurma yolunda güvenilir bir yol” için desteğini içerdiğini öne sürüyor ve ABD'yi İsrail ile Filistinliler arasındaki barış görüşmelerini yeniden başlatmaya taahhüt ediyor.

Planda yer alan maddeye göre ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık ve eski İngiliz Başbakanı Tony Blair’ın da üye olarak yer alacağı bir kurul Gazze’nin yönetiminden sorumlu olacak.

TRUMP’TAN HAMAS’A TEHDİT

ABD ve İsrail yetkilileri, Türkiye Arap ülkelerinin Hamas'ı kabul etmeye zorlayacağını umduklarını söylüyor.

Trump ise Hamas’ı anlaşmayı kabul etmesi için tehdit etti ve “3-4 gün” verdi