Trump'tan Hamas'a Gazze teklifi tehdidi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da duyurduğu 20 maddelik Gazze'de barış planına ilişkin Hamas'ı tehdit etti. ABD Başkanı, Hamas'ın bu teklifi kabul etmesi için 3-4 günü olduğunu söyledi, aksi takdirde "İsrail'in gerekeni yapacağını" öne sürdü.

Beyaz Saray'dan çıkarken muhabirlere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da açıkladığı Gazze için 20 maddelik barış planına ilişkin Hamas'ın yanıt vermek için 3-4 günü olduğunu söyledi.

HAMAS'IN 3-4 GÜNÜ VAR

Trump şu ifadeleri kullandı:

"Hamas'ın yanıt vermek için 3 veya 4 günü var ve anlaşmayı reddederse İsrail yapması gerekeni yapacak. Hamas'ın barış önerilerini kabul etmesini bekliyoruz. Hamas ile müzakere için fazla bir alan yok. Barış planı Gazze'den büyük. Gazze bunun sadece bir parçası.

'İSRAİL'E TAM DESTEK VERECEĞİM' DEMİŞTİ

Trump dün Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ın anlaşmayı reddetmesi halinde İsrail'e “yapması gerekeni yapmak için tam destek vereceğini” söylemişti.

Trump Gazze'de 20 maddelik planı açıklamıştı: Hamas'ın yanıtı ne olacak?Trump Gazze'de 20 maddelik planı açıklamıştı: Hamas'ın yanıtı ne olacak?

HAMAS'IN KABUL ETMEYE MEYİLLİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

ABD Başkanı Trump'ın Hamas'a yönelik 4 gün vererek yaptığı tehditten kısa süre önce ABD merkezli CBS News, "görüşmelere yakın bir kaynağa" dayandığı haberinde Hamas'ın bahsi geçen teklifi kabul etmeye daha yakın olduğunu ve cevabını en erken yarına kadar verebileceğini iddia etti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

