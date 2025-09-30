Beyaz Saray'dan çıkarken muhabirlere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da açıkladığı Gazze için 20 maddelik barış planına ilişkin Hamas'ın yanıt vermek için 3-4 günü olduğunu söyledi.

HAMAS'IN 3-4 GÜNÜ VAR

Trump şu ifadeleri kullandı:

"Hamas'ın yanıt vermek için 3 veya 4 günü var ve anlaşmayı reddederse İsrail yapması gerekeni yapacak. Hamas'ın barış önerilerini kabul etmesini bekliyoruz. Hamas ile müzakere için fazla bir alan yok. Barış planı Gazze'den büyük. Gazze bunun sadece bir parçası.

'İSRAİL'E TAM DESTEK VERECEĞİM' DEMİŞTİ

Trump dün Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ın anlaşmayı reddetmesi halinde İsrail'e “yapması gerekeni yapmak için tam destek vereceğini” söylemişti.

HAMAS'IN KABUL ETMEYE MEYİLLİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

ABD Başkanı Trump'ın Hamas'a yönelik 4 gün vererek yaptığı tehditten kısa süre önce ABD merkezli CBS News, "görüşmelere yakın bir kaynağa" dayandığı haberinde Hamas'ın bahsi geçen teklifi kabul etmeye daha yakın olduğunu ve cevabını en erken yarına kadar verebileceğini iddia etti.