Trump Gazze'de 20 maddelik planı açıklamıştı: Hamas'ın yanıtı ne olacak?
Hamas ve diğer Filistinli direniş gruplarının, Gazze'deki savaşı sona erdirmek için ABD Başkan Trump'ın planını kabul etmeye meyilli olduğu ve çarşamba günü arabuluculara grubun yanıtını sunacakları öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından açıkladığı 20 maddelik Gazze’de barış planına ilişkin iddia ortaya atıldı. ABD merkezli CBS News’ın görüşmelerle alakalı bir diplomatik kaynağa dayandırdığı habere göre planı görüşen Hamas bu öneriyi kabul etmeye daha yakın. Cevabın en erken yarın verilebileceği belirtiliyor.

20 MADDELİK PLAN

Trump'ın pazartesi günü Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte sunduğu 20 maddelik plan, kabul edilmesi halinde Gazze'de ateşkes, kalan tüm rehinelerin ve İsrail'deki bir dizi Filistinli mahkumun serbest bırakılması, insani yardım akışının artırılması ve nihayetinde bölgenin kontrolünün, Trump'ın başkanlık ettiği uluslararası bir “Barış Kurulu”nun denetimi altındaki Filistinli teknokratlardan oluşan geçici bir yönetime devredilmesini öngörüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu 20 maddelik Gazze planı. Mavi çizgiden itibaren İsrail ordusunun mevcut konumu ve kademeli olarak geri çekilmesi öngörülen konum gösteriliyor. Taralı alan ise son aşamada tampon bölge olarak belirlendi.

Irak savaşındaki rolü nedeniyle eleştirilen eski İngiltere Başbakanı Tony Blair de kurulda yer alacak.

HAMAS TEKLİFİ GÖRÜŞÜYOR

Görüşmelere yakın olduğu belirtilen kaynak Mısırlı bir yetkili ve Katar başbakanının Hamas temsilcilerine teklifin bir kopyasını verdiğini söyledi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerini kısmen yöneten Filistin Yönetimi, WAFA haber ajansı tarafından yayımlanan bir açıklamada planı desteklediğini duyurdu.

‘FİLİSTİN YÖNETİMİ’ DESTEK VERDİ

Filistin Yönetimi açıklamasında, “bölgede barışın sağlanmasında ABD ile ortaklığın önemini” vurguladı ve “savaşın bitiminden sonraki bir yıl içinde başkanlık ve parlamento seçimleri yapılması” da dahil olmak üzere belirli reformlara olan bağlılığını yeniden teyit etti.

Açıklamada, “Çoğulculuğa ve barışçıl iktidar devrine bağlı, modern, demokratik ve militarize olmayan bir Filistin devleti istediğimizi teyit ettik” denildi.

Trump'ın önerisi, savaş sonrası Gazze'nin yönetiminde Filistin Yönetimi'ne herhangi bir acil rol vermiyor, ancak bir dizi reformu uyguladıktan sonra sonunda “Gazze'nin kontrolünü güvenli ve etkili bir şekilde geri alabileceğini” iddia ediyor.

TÜRKİYE DESTEKLEDİĞİNİ AÇIKLADI

Türkiye’nin de dahil olduğu Orta Doğu'daki bir dizi ülkenin dışişleri bakanları, plana hızla destek verdiklerini açıkladılar. Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar, Trump'ın “Gazze'deki savaşı sona erdirmek için gösterdiği samimi çabaları” memnuniyetle karşıladıklarını ve “barışa giden yolu bulma becerisine olan güvenlerini” vurgulayan ortak bir bildiri yayınladılar.

‘MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ’

Ortak açıklamada, “Bakanlar, bölgede barışı sağlamada ABD ile ortaklığın önemini vurguluyorlar. Bu doğrultuda, Başkan Trump'ın savaşı sona erdirme, Gazze'yi yeniden inşa etme, Filistin halkının yerinden edilmesini önleme ve kapsamlı bir barışı ilerletme önerisiyle ilgili açıklamasını ve Batı Şeria'nın ilhakına izin vermeyeceğini duyurmasını memnuniyetle karşılıyoruz” denildi.

