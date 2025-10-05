Gazze'de İsrail soykırımında öldürülenlerin sayısı 67.139 oldu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 67 bin 139'a yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, son 24 saatte 65 kişi daha yaşamını yitirdi, 153 kişi yaralandı. Öte yandan İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşme sürecindeki talebi üzerine soykırım saldırılarını durduracağını vaat etmişti.

SON ATEŞKESTEN BERİ 13.549 FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

İsrail'in, ateşkesi ihlal ederek tekrar saldırıları başlattığı 18 Mart'tan bu yana devam eden saldırılarında 13 bin 549 Filistinli öldürüldü, 57 bin 542 kişi yaralandı.

‘YARDIM’ NOKTALARINDA 2.605 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Yardım dağıtım noktalarında hedef alınan sivillere yönelik saldırılarda ise 27 Mayıs'tan bu yana 2 bin 605 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 124 kişi yaralandı.

ENKAZ ALTINDAKİ CESETLER HARİÇ

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda toplam yaralı sayısı 169 bin 583'e ulaştı. Gazze'de enkaz altında hâlâ binlerce ceset olduğu belirtiliyor. Enkaz altındaki cesetler, 67 bin 139 olan ölü sayısına dahil edilmiyor.