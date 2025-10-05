Gazze'de İsrail soykırımında öldürülenlerin sayısı 67.139 oldu

Gazze'de İsrail soykırımında öldürülenlerin sayısı 67.139 oldu
Yayınlanma:
İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım kapsamında öldürdüğü Filistinli sayısı 67.139 oldu. İsrail, saldırıları durduracağı vaadine karşın, görüşme sürecinde de Gazze’deki soykırımını sürdürüyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 67 bin 139'a yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, son 24 saatte 65 kişi daha yaşamını yitirdi, 153 kişi yaralandı. Öte yandan İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşme sürecindeki talebi üzerine soykırım saldırılarını durduracağını vaat etmişti.

Roma'da İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım protesto edildiRoma'da İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım protesto edildi

SON ATEŞKESTEN BERİ 13.549 FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

İsrail'in, ateşkesi ihlal ederek tekrar saldırıları başlattığı 18 Mart'tan bu yana devam eden saldırılarında 13 bin 549 Filistinli öldürüldü, 57 bin 542 kişi yaralandı.

‘YARDIM’ NOKTALARINDA 2.605 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Yardım dağıtım noktalarında hedef alınan sivillere yönelik saldırılarda ise 27 Mayıs'tan bu yana 2 bin 605 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 124 kişi yaralandı.

Türkiye dahil 8 ülkeden ortak Gazze açıklamasıTürkiye dahil 8 ülkeden ortak Gazze açıklaması

ENKAZ ALTINDAKİ CESETLER HARİÇ

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda toplam yaralı sayısı 169 bin 583'e ulaştı. Gazze'de enkaz altında hâlâ binlerce ceset olduğu belirtiliyor. Enkaz altındaki cesetler, 67 bin 139 olan ölü sayısına dahil edilmiyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Dünya
Ateşkes çıkacak mı? Hamas heyeti görüşmeler için Mısır'da
Ateşkes çıkacak mı? Hamas heyeti görüşmeler için Mısır'da
Trump: Gazze'de ateşkes görüşmelerinde üçüncü taraflar işe yaradı
Trump: Gazze'de ateşkes görüşmelerinde üçüncü taraflar işe yaradı
Alman Başbakan'dan Eurovision tartışmalarında İsrail'e destek
Alman Başbakan'dan Eurovision tartışmalarında İsrail'e destek