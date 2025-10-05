Roma'da İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım protesto edildi

İtalya'nın başkenti Roma'da, İsrail'in Gazze’de yürüttüğü soykırımı protesto etmek amacıyla geniş katılımlı bir yürüyüş düzenlendi. "Gazze'de soykırım dursun" sloganıyla düzenlenen gösteride yüzbinlerce kişi, Piramide semtinden başlayarak şehrin simgesel meydanlarından birine kadar yürüdü.

‘TERÖRİST DEVLETİ İSRAİL’

Ellerinde Filistin bayrakları ve "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Siyonist terörist devlet İsrail" gibi sloganlar attı. Protestocular aynı zamanda İtalyan hükümetini de Gazze'deki operasyonları durdurmadığı gerekçesiyle eleştirdi.

İtalya Gazze'de soykırımın durdurulması için sokağa çıktı

'İTALYA NİHAYET UYANDI'

Yürüyüşe katılan bir İtalyan, "İtalya nihayet uyandı ve şunu anladı: eğer herkes için özgürlük yoksa, hiç kimse için özgürlük yoktur" ifadelerini kullandı. Bir diğer katılımcı ise hükümetin Filistin politikasını eleştirerek, İtalyan halkının Filistin Devleti'nin tanınmasından yana olduğunu vurguladı.

41 POLİS YARALANDI

Barışçıl başlayan yürüyüşün ardından, bir süre sonra polis soykırımı protesto eden yurttaşlara saldırdı. Olayların büyümesi üzerine polisin cop ve biber gazıyla müdahale etti. Çatışmalarda göstericiler de havai fişek ve şişe fırlattı. Roma Emniyet Müdürlüğü, olaylara karışan 12 kişinin gözaltına alındığını ve 41 polisin yaralandığını açıkladı.