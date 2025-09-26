İtalya Gazze'de soykırımın durdurulması için sokağa çıktı

Yayınlanma:
İtalya'nın başkenti Roma'da yaşayan Müslümanlar, Cuma namazının ardından İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımın durdurulması için yürüyüş yaptı.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü kara harekatı sonrası soykırıma dönüşen saldırılara karşın tüm dünyada sokaklar İsrail'in boykot edilmesi çağrıları ile doldu. İtalya'nın başkenti Roma sokakları da bugün Filistin bayrakları ile doldu.

Roma'da yaşayan ve kentin işlek meydanlarından Vittorio'da buluşan Müslümanlar, önce Cuma namazı sonrası İsrail soykırımının sona ermesi için yürüyüşe geçti.

italyada-cuma-namazi-gazze-protestosu.jpeg

KATLEDİLEN BEBEKLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

"Müslümanlar sessiz kalmayacak" yazılı bir döviz açan göstericiler, ellerinde kefene sarılmış temsili bebek naaşı taşıdı.

Göstericiler ayrıca, "Soykırımı durdurun", "Filistin için adalet", "Terörist İsrail", "İsrail'i silahlandırmayı kesin" ve "Filistin için adalet yoksa barış da yok" yazılı dövizler taşıdı.

Müslümanlar, sık sık "Özgür Filistin" sloganı atarak İsrail'i protesto etti ve Gazze halkıyla dayanışma sergiledi.

Sapienza Üniversitesi önüne kadar süren yürüyüş olaysız şekilde son buldu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Dünya
Elon Musk hakkında flaş iddia! Dünyayı ayağa kaldıran Epstein olayında onun da adı çıktı
Elon Musk hakkında flaş iddia! Dünyayı ayağa kaldıran Epstein olayında onun da adı çıktı
Almanya, Danimarka sınırında İHA'lar tespit etti: "Olası bir sabotaj ihtimalini araştırıyoruz"
Almanya, Danimarka sınırında İHA'lar tespit etti: "Olası bir sabotaj ihtimalini araştırıyoruz"