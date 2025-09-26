İtalya Gazze'de soykırımın durdurulması için sokağa çıktı

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü kara harekatı sonrası soykırıma dönüşen saldırılara karşın tüm dünyada sokaklar İsrail'in boykot edilmesi çağrıları ile doldu. İtalya'nın başkenti Roma sokakları da bugün Filistin bayrakları ile doldu.

Roma'da yaşayan ve kentin işlek meydanlarından Vittorio'da buluşan Müslümanlar, önce Cuma namazı sonrası İsrail soykırımının sona ermesi için yürüyüşe geçti.

KATLEDİLEN BEBEKLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

"Müslümanlar sessiz kalmayacak" yazılı bir döviz açan göstericiler, ellerinde kefene sarılmış temsili bebek naaşı taşıdı.

Göstericiler ayrıca, "Soykırımı durdurun", "Filistin için adalet", "Terörist İsrail", "İsrail'i silahlandırmayı kesin" ve "Filistin için adalet yoksa barış da yok" yazılı dövizler taşıdı.

Müslümanlar, sık sık "Özgür Filistin" sloganı atarak İsrail'i protesto etti ve Gazze halkıyla dayanışma sergiledi.

Sapienza Üniversitesi önüne kadar süren yürüyüş olaysız şekilde son buldu.