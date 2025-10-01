İsrail donanması Sumud Filosu'na yaklaşıyor

Gazze'ye gitmek için yola çıkan ve 65 millik mesafesi kalan Küresel Sumud Filosu'na İsrail donanması yaklaştı.

İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'ye yönelik soykırımcı saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor.

Açlık ve kıtlıkla bırakılan Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, 65 millik yakınlığa ulaştı. Müdahale olmazsa aktivistler bu gece Gazze'ye ulaşacak.

Ancak daha önce de filoya saldırılarda bulunan İsrail donanması bu kez 10 mil kadar yaklaştı. 20 gemilik bir donanma Küresel Sumud Filosu'nun etrafını sardı.

sumud-filosu-2-001.jpg

İSRAİL GÖZDAĞI VERİYOR

Küresel Sumud Filosu'nun X hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı. Gazze'ye yaklaştıklarını belirtilen paylaşımda, yüksek risk bölgesinde yol alındığı kaydedildi. İsrail'in "gözdağı taktikleriyle" geçen bir gecenin ardından yolculuğun sürdüğü bildirilen açıklamada, filodaki herkesin güvende olduğu bilgisi paylaşıldı.

Çevrede dolaşan dronlar yüzünden aktivistler güvertede toplanmaya başladı. Aktivistlerin bağlantıları donanmanın yaklaşması ile azaldı. Filoya hiçbir ülkenin donanması eşlik etmiyor. Tamamen sivil donanma tek başına ilerliyor.

İsrail'in uyarıları başladığı için saldırı pozisyonu alındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

