İsrail'in saldıracağı açıklanmıştı: Sumud Filosu ‘Müdahale Hattı’nda seyrediyor

Gazze'ye yardım götüren bir filosu şu anda bu bölgeye doğru seyrediyor ve önceki görevlerde saldırı ve engellemelere maruz kalan yüksek riskli ‘Müdahale Hattı’ bölgesine girdi.

Çarşamba günü, İsrail'in kamu yayıncısı Kann, İsrail ordusunun deniz komandoları ve savaş gemileriyle filoyu “kontrol altına almaya” hazırlandığını bildirdi. Ancak İsrail’in 50 geminin tamamını çekmeyeceği ve bazılarını denizde batıracağı belirtildi.

Öte yandan filoya acil yardım desteği vereceğini açıklayarak eşlik etmeye başlayan İtalya ve İspanya, filoya "müdahale hattına girmemeleri" için uyarı yaptı. İki ülke de filoyu takip etmeyi bıraktı. Daha önce MSB'nin yaptığı açıklamanın ardından Türk Deniz Kuvvetleri'nin ne yapacağı ise belirsizliğini koruyor.

Saat 11.01 itibariyle Sumud Filosu'nun güncel konumu

Sumud Filosu'nun öncü gemilerinde son durum

İSRAİL AKTİVİSTLERİ KAÇIRIP SINIR DIŞI EDECEK

İsrail, deniz gemilerinde yüzlerce aktivisti gözaltına almak, sorgulamak ve ardından Aşdod limanından sınır dışı etmek niyetinde.

31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Global Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye yönelik en büyük deniz misyonu olma özellğini taşıyor. İsrail'in deniz ablukasına karşı çıkmak ve Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla düzenlenen uluslararası bir girişim kapsamında, en az 44 ülkeden 50'den fazla gemi ve heyet bu filoda bir araya gelmiş durumda.

FİLO’DAN İSRAİL GEMİSİ AÇIKLAMASI

Küresel Sumud Filosu’nda bir geminin İsrail donanması tarafından çok yakınından geçilerek taciz edilmesinin ardından misyonun Türkiye temsilciliğinden açıklama yapıldı. Açıklama sosyal medya platformu X üzerindeki hesaptan paylaşıldı.

İnsani Filomuza Yönelik Tehlikeli Deniz Müdahalesi



İnsani Filomuza Yönelik Tehlikeli Deniz Müdahalesi

Misyonumuz net: İsrail'in Gazze'ye uyguladığı yasa dışı ablukayı sonlandırmak, Filistin halkının yanında durmak ve soykırım ile açlığa maruz bırakılan bir halka insani yardım ulaştırmak.

‘İSRAİL GEMİYE ÇOK YAKLAŞTI’

Küresel Sumud Filosu'nda bulunan ve ismi paylaşılmayan Al Jazeera muhabirinin açıklamasına göre, İsrail'e ait bir gemi, filoya liderlik eden Alma gemisinin çok yakınına kadar yanaştı.

İsrail donanmasının saldırgan hamleleri sebebiyle aktivistler acil durum konumuna geçti

İsrail gemisi, Alma gemisinin iletişim sistemlerini ve motorunu bozarak gemiyi çalışamaz hale getirirken, Alma gemisindeki katılımcılar, önceden belirlenen güvenlik protokolleri doğrultusunda telefonlarını denize attı.

Alma gemisiyle iletişim geçici olarak kesildi

İLETİŞİM YENİDEN SAĞLANDI

İsrail gemisi daha sonra bölgeden ayrılırken Küresel Sumud Filosu, Gazze Şeridi kıyılarına doğru rotasına devam ediyor.

"Alma" gemisindeki katılımcılarla bir süre kaybedilen iletişim yeniden sağlandı.

YÜKSEK RİSKLİ BÖLGEDELER

Filonun yolculuğuna dair Telegram hesabından yapılan daha önceki yapılan paylaşımda "Yüksek alarmdayız. Filo üzerindeki İHA hareketliliği artıyor. Birkaç rapor, önümüzdeki saatlerde farklı senaryoların ortaya çıkacağına işaret ediyor." denilmişti.