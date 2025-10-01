Sumud Filosu yüksek riskli bölgeye girdi!

Yayınlanma:
İsrail'in ablukasını aşmak için Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'nun "yüksek riskli bölgeye girdiği" duyuruldu.

Küresel Sumud Filosu, sosyal medya hesabından yolculukla ilgili bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Yüksek alarmdayız. Filo üzerindeki İHA hareketliliği artıyor. Birkaç rapor, önümüzdeki saatlerde farklı senaryoların ortaya çıkacağına işaret ediyor." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, "Artık yüksek riskli bölgeye" girildiği belirtilen paylaşımda, "Daha önceki filoların saldırıya uğradığı ve/veya durdurulduğu bölge. Tetikte olun." uyarısına yer verildi.

Tüm dünyanın gözü onlarda: Sumud Filosu Gazze Şeridi'ne varmak üzereTüm dünyanın gözü onlarda: Sumud Filosu Gazze Şeridi'ne varmak üzere

"GEMİLERİN ÜZERİNDEKİ DRON SAYISI İKİ KATINA ÇIKTI"

Filo sözcülerinden Wael Naouar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filonun yolculuğuna ilişkin son durumu bildirdi.

Yüksek riskli bölgeye 6 mil önce girdiklerini kaydeden Nouar, Gazze'ye 144 deniz mili kaldığını belirterek, "Gemilerimizin üzerindeki drone sayısı iki katına çıktı ve internet ve radyo yayınları normalden daha fazla engelleniyor. İster bu gece ister yarın olsun, hepimiz müdahale anına hazırız" ifadesini kullandı.

İsrail Sumud Filosu'na saldıracakİsrail Sumud Filosu'na saldıracak

"YÜKSEK ALARMDAYIZ"

Filodaki Adagio gemisinde bulunan Türk aktivist Muhammed Salih, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, filoya 80 kilometre (50 mil) uzaklıkta bir İsrail Donanması gemisinin saptandığını bildirdi.

Salih, "Bu akşam veya yarın gece bir İsrail müdahalesi veya saldırısı bekliyorduk. Büyük olasılıkla bu gece gerçekleşecek. Yüksek alarmdayız. Herkes can yeleklerini giydi ve güvertede hazır bekliyor." açıklamasında bulundu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

