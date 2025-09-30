Tüm dünyanın gözü onlarda: Sumud Filosu Gazze Şeridi'ne varmak üzere

Küresel Sumud Filosu, Gazze Şeridi’ne olan yolculuğunu tamamlamak üzere ilerlemeye devam ediyor. 48 saat içerisinde filonun Gazze'ye varacak ancak İsrail girişe izin vermeyeceğine dair tehditlerini tekrar ediyor.

Küresel Sumud Filosu, Gazze Şeridi’ne olan yolculuğunu tamamlamak üzere ilerlemeye devam ediyor. Yol boyunca defalarca İHA saldırısına uğrayan Sumud filosuna Türk gemileri dahil olmak üzere 3 ülkeden savaş gemileri eşlik ediyor.

Küresel Sumud Filosu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 48 saat içerisinde yolculuklarını tamamlamayı hedefleyen filo, geçmişte İsrail’in "Mavi Marmara" ve "Madleen" gemilerine müdahale ettiği noktalara neredeyse yaklaşmış durumda.

İskenderiye’yi geçen Küresel Sumud Filosu’nun Adara, Sirius, Estrella ve Spectre gemilerinden görüntüleri, filonun sosyal medya hesabı ve internet adresinden canlı olarak yayınlanıyor.

BM, KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NUN KORUNMASI ÇAĞRISI YAPTI

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado Gomez, AA muhabirinin "Gazze'ye yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, artık Gazze'ye çok yakın. Bu gemilerde birçok farklı ülkeden aktivistler var. Aktivistler, bugün ve yarın İsrail'in saldırı riskinin çok yüksek olduğu konusunda uyarıyor. Olası bir saldırıda BM hangi adımları atabilir? Bu misyonun korunması için bir çağrınız var mı?" sorusunu yazılı yanıtladı.

Filoya yönelik saldırıların kabul edilemeyeceğini kaydeden Gomez, "Gazze'de açlık ve susuzluk çeken 100 binlerce insana yardım ulaştırmaya ve onları desteklemeye çalışanlar saldırıya uğramamalı, korunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Gomez, İsrail'i Gazze ablukasını acilen kaldırmaya ve hayat kurtarıcı yardımın her yoldan girişine izin vermeye çağırdı.

