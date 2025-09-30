İsrail Sumud Filosu'na saldıracak

Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan 50’den fazla geminin yer aldığı Küresel Sumud Filosu’na saldırmaya hazırlandığı bildirildi. Buna göre İsrail’in, filodaki gemilerin bazılarını batırabileceği bazılarını ise kaçıracağı belirtiliyor.

İsrail’in Filistinlilere yönelik yürüttüğü soykırım kapsamında Gazze’ye uyguladığı insani yardım ablukasına karşı bölgeye erzak götürmeyi hedefleyen Küresel Sumud Filosu’na İsrail donanmasının müdahale edip gemileri kaçırmaya hazırlandığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu tarafından aktarılan gelişmeye göre donanma 50’den fazla geminin bulunduğu filoya saldırarak bu gemileri ele geçirecek.

Filo son olarak Gazze’ye 150 deniz mili kadar yaklaştığını açıklamıştı. Bu mesafe, İsrail donanmasının Gazze’ye uyguladığı abluka sebebiyle “müdahale hattı” olarak nitelendiriliyor.

GEMİLER BATIRILABİLİR

Filodaki aktivistlerin alıkonarak İsrail'in güneyindeki Usdud (Aşdod) Limanı'na götürülmesi için bölgeye donanma gemisi gönderileceği kaydedildi.

Son Dakika | MSB'den Sumud Filosu'na destek açıklamasıSon Dakika | MSB'den Sumud Filosu'na destek açıklaması

Sumud Filosu'ndaki bazı teknelerin de Usdud Limanı'na çekileceği bazılarının ise batırılabileceği aktarıldı.

Sumud Filosu 'müdahale hattı'na yaklaştıSumud Filosu 'müdahale hattı'na yaklaştı

Haberde, İsrail ordusunun Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşmasına izin vermeyeceği iddia edildi.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

