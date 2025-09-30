Sumud Filosu 'müdahale hattı'na yaklaştı

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu, İsrail'in Gazze açıklarındaki "müdahale alanı" ilan ettiği hatta yaklaşıyor.

Küresel Sumud Filosu'nun mülteci haklarını savunan MiGreat grubunun kurucusu ve direktörü Roos Ykema dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gazze'ye 150 deniz mili uzakta olduklarını belirten Ykema, "Bu bölge, İsrail'in tekneleri kaçırdığı bölge olarak biliniyor" dedi.

Ykema, "İsrail'den kuşatmayı kaldırmasını, ablukayı, soykırımı durdurmasını, gıda girişine izin vermesini talep ediyorum çünkü Filistin halkı açlık çekiyor" açıklamasında bulundu.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU NEDİR?

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.