Son Dakika | MSB'den Sumud Filosu'na destek açıklaması

Gazze'ye insani yardım götürürken defalarca saldırıya uğrayan ve İspanya ile İtalya donanmalarının eşlik edeceğini açıkladığı Küresel Sumud Filosu'na ilişkin MSB'den de açıklama yapıldı.

MSB tarafından sosyal medya üzerinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı

"Türkiye; uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, halihazırda Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip etmektedir. Bu kapsamda; bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır.

'TÜRKİYE SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRECEK'

Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi insani değerlerin korunması ve masum sivillerin güvenliği için her yerde ve her koşulda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DÜN SU ALAN TEKNEYE YARDIM EDİLDİ

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler dün, Sumud Filosu'na eşlik ederken görüntülenmişti. Yine aynı gün filoda, hasar görüp su almaya başladığı belirtilen bir geminin tahliyesi için Türkiye'den ekiplerin müdahil olduğu belirtilmişti.

NE OLMUŞTU

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım kapsamındaki insani yardım ablukasını kırmak için İspanya'dan yola çıkan ve şu an 50'ye yakın teknenin eşlik ettiği Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilere defalarca dron saldırıları yapıldı. Kim tarafından yapıldığı henüz belirlenemeyen saldırıların ardından önce İtalya sonra ise İspanya donanması filoya eşlik edeceğini açıkladı.

Öte yandan İsrail ordusu da Sumud Filosu'na müdahale edeceğini açıkladı. Bu kapsamda filonun İsrail'in abluka kapsamında kontrol altına tuttuğu "müdahale hattı"na yaklaştığı belirtiliyor.