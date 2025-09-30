Son Dakika | MSB'den Sumud Filosu'na destek açıklaması

Son Dakika | MSB'den Sumud Filosu'na destek açıklaması
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na verilen donanma desteğine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Gazze'ye insani yardım götürürken defalarca saldırıya uğrayan ve İspanya ile İtalya donanmalarının eşlik edeceğini açıkladığı Küresel Sumud Filosu'na ilişkin MSB'den de açıklama yapıldı.

Türk donanması Sumud Filosu’na eşlik etmeye başladıTürk donanması Sumud Filosu’na eşlik etmeye başladı

'İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE YARDIM SAĞLANACAKTIR'

MSB tarafından sosyal medya üzerinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı

"Türkiye; uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, halihazırda Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip etmektedir.

Bu kapsamda; bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır.

'TÜRKİYE SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRECEK'

Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi insani değerlerin korunması ve masum sivillerin güvenliği için her yerde ve her koşulda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MSB SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PAYLAŞTI

DÜN SU ALAN TEKNEYE YARDIM EDİLDİ

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler dün, Sumud Filosu'na eşlik ederken görüntülenmişti. Yine aynı gün filoda, hasar görüp su almaya başladığı belirtilen bir geminin tahliyesi için Türkiye'den ekiplerin müdahil olduğu belirtilmişti.

whatsapp-image-2025-09-30-at-10-14-01.jpeg
Sumud Filosu'nda su alan gemiye yardım çalışmaları görüntülendi

NE OLMUŞTU

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım kapsamındaki insani yardım ablukasını kırmak için İspanya'dan yola çıkan ve şu an 50'ye yakın teknenin eşlik ettiği Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilere defalarca dron saldırıları yapıldı. Kim tarafından yapıldığı henüz belirlenemeyen saldırıların ardından önce İtalya sonra ise İspanya donanması filoya eşlik edeceğini açıkladı.

İspanya, Sumud filosuna donanma gemisi gönderiyorİspanya, Sumud filosuna donanma gemisi gönderiyor

Öte yandan İsrail ordusu da Sumud Filosu'na müdahale edeceğini açıkladı. Bu kapsamda filonun İsrail'in abluka kapsamında kontrol altına tuttuğu "müdahale hattı"na yaklaştığı belirtiliyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Trump 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi bizden çaldılar' diyerek duyurdu: Yüzde 100 tarife yolda
Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı!
Kanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesi
Dünya
Sumud Filosu 'müdahale hattı'na yaklaştı
Sumud Filosu 'müdahale hattı'na yaklaştı
Hamas'tan Trump'ın Gazze planına ilk açıklama: Filistin'i değil İsrail'i güvence altına alıyor
Hamas'tan Trump'ın Gazze planına ilk açıklama