İspanya, Sumud filosuna donanma gemisi gönderiyor

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Gazze’ye insani yardım ulaştıran Sumud filosuna yönelik insansız hava aracı tacizlerinin ardından İspanyol donanmasına ait bir savaş gemisinin Perşembe günü yola çıkacağını açıkladı.

New York’ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Sánchez, “Gelişmeleri kaygıyla izliyoruz. Gerektiğinde vatandaşlarımızın güvenli şekilde İspanya’ya dönmesini sağlamak için bir savaş gemisi görevlendirme kararı aldık” dedi.

Sánchez, İspanya’nın önceliğinin hem insani yardımların güvenli ulaşması hem de vatandaşlarının korunması olduğunu vurguladı.

Öte yandan İtalya da, Girit açıklarında Sumud filosuna düzenlenen İHA saldırısının ardından bir savaş gemisini bölgeye sevk etmişti.