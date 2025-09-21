İspanya’da İsrail tepkisi dinmiyor: Soykırıma karşı şimdi de onlar harekete geçti

İspanya’da İsrail’in Gazze’deki soykırımını protesto eden sağlık çalışanları sokakları doldurdu.

Başkent Madrid'de dün Reina Sofya Müzesi önünde bugün de Sağlık Bakanlığı binasının karşısında toplanan sağlık çalışanları, "Soykırıma hayır. Savaşı durdurun" pankartı açtı.

Beyaz önlüklerini giyen ve ellerini kırmızıya boyayan sağlık çalışanları, İsrail'in saldırılarında hayatlarını kaybeden Filistin'deki meslektaşlarını anarak, "Özgür Filistin", "Soykırıma hayır", "Hemen ateşkes", "Katil İsrail" sloganları attı.

İSPANYA’DAN ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Okunan manifestoda, İspanyol toplumunun son birkaç haftadır her kesimde seferberlik ilan ederek İsrail'e karşı sesini yükselttiği ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdığı vurgulandı.

Sağlık çalışanları adına yapılan konuşmalarda, "Yıkıma ve günlük katliamlara tanık olmak istemiyoruz. İsrail, Gazze'de gözlerimizin önünde insanları öldürüyor. İsrail onların çığlıklarını, protestolarını, insanlık çağrılarını, içinde bulunduğumuz en acımasız insanlık dışı muamelenin ortasında silmeye çalışıyor." ifadeleri öne çıktı.

İSRAİL'E ULUSAL ÇAPTA TEPKİ

İspanya'da hafta sonu boyunca Madrid dışında Valensiya, Barselona, Bilbao, San Sebastian, Sevilya, Santiago de Compostela, Vigo gibi kentlerde de gerek sağlık çalışanları gerekse diğer sivil toplum kuruluşları İsrail karşıtı gösteriler yaptı.

Özellikle son haftalarda eğitimden kültür ve sanata, spordan hukukçulara kadar geniş bir yelpazede İsrail'i karşı tepkilerini gösteren İspanyol halkı, neredeyse her gün Filistin halkına destek veren gösteriler organize ediyor.

İKİ ÜLKE DİPLOMASİDE DE KRİZDE

İspanya hükümetinin 9 Eylül'de, Gazze'deki soykırımından İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım açıklamasının ardından karşılıklı açıklamalarla iki ülke arasındaki diplomatik kriz de her geçen gün büyüdü.

Yaptırımın ardından İsrail'in suçlamaları sonrasında İspanya Tel Aviv Büyükelçisini istişare için Madrid'e geri çekti.

İsrail ise İspanya'nın Mayıs 2024'te Filistin Devletini resmi olarak tanıma kararı almasıyla birlikte Madrid Büyükelçisini geri çağırırken, halen İspanya'da maslahatgüzar seviyesinde temsil ediliyor.

BİSİKLET YARIŞI İPTAL EDİLDİ

Ayrıca bisiklet yarışı La Vuelta'nın 14 Eylül'de Madrid'deki final etabının İsrail karşıtı gösterilerden dolayı engellenmesinin ardından Başbakan Pedro Sanchez, Rusya'nın olduğu gibi İsrail'in de Gazze'yi işgalinden dolayı uluslararası tüm spor müsabakalarından men edilmesini istemişti.

İspanya devlet televizyonu RTVE de yönetim kurulunu toplayıp, "İsrail'in çıkarılmaması halinde gelecek yıl Eurovision şarkı yarışmasına katılmama ve bu yarışmayı canlı olarak yayınlamama" kararı almıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

