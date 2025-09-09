Son dakika | İspanya'dan İsrailli bakanlara yasak

Son dakika | İspanya'dan İsrailli bakanlara yasak
Yayınlanma:
Güncelleme:
İspanya, İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişini yasakladığını açıkladı. Yasak kararı, İspanya'nın Tel Aviv yönetimine karşı Gazze'deki soykırım sebebiyle yaptırım kararı almasından bir gün sonra geldi.

spanya hükümeti, İsrail’de aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben Gvir ve Bezalel Smotrich’in İspanya topraklarına girmesini yasakladı. Yasak kararı İspanya’nın İsrail’e yönelik “Gazze’deki soykırıma” karşı aldığı, Başbakan Pedro Sanchez tarafından açıklanan 9 maddeli planın 4’üncü maddesi kapsamında alındı.

SOYKIRIMLA İLİŞKİLİ HERKES YASAKLANACAK

Buna göre, Gazze Şeridi’ndeki soykırım, insan hakkı ihlalleri ve savaş suçlarıyla ilgisi olan tüm kişiler İspanya’dan yasaklanacaktı.

İsrailli bakanlara yasak kararını salı günkü kabine toplantısında Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares açıkladı.

NE OLMUŞTU

Yasak kararı İspanya’nın İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırıma karşı açıkladığı 9 maddelik yaptırım planının duyurulmasının ardından geldi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in duyurduğu soykırıma karşı 9 maddelik yaptırımların ardından İsrail-İspanya arasında gerginlik çıktı. Tel Aviv, Madrid yönetimini anti semitizmle suçladı.

Bu tartışmanın ardından İspanya, Tel Aviv Büyükelçisi’ni geri çağırdı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

