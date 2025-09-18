İspanya'da binlerce kişi İsrail soykırımını protesto etti

İspanya'da binlerce kişi İsrail soykırımını protesto etti
Yayınlanma:
Barselona başta olmak üzere birçok kentte meydanlara çıkan İspanyollar, İsrail’e silah ambargosu, boykot ve diplomatik ilişkilerin kesilmesi çağrısı yaptı.

İspanya’nın Barselona, Valensiya, Mayorka, Bilbao ve Madrid gibi kentlerinde binlerce kişi, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı. Filistin’e destek veren sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen gösterilerde, İsrail’e silah ambargosu uygulanması, İsrailli şirketlerin boykot edilmesi ve tüm diplomatik ilişkilerin kesilmesi talep edildi.

Barselona’da Katalonya Meydanı’ndan AB binasına yürüyen kalabalık, “Bu bir savaş değil, soykırım”, “Özgür Filistin”, “Katil İsrail” sloganları attı. Sabah saatlerinde öğrenciler de kent merkezindeki Diagonal Bulvarı’nı trafiğe kapatarak Filistin’e destek gösterisi yaptı.

İspanya’da son dönemde öğrencilerden sanatçılara, hukukçulardan sporculara kadar geniş kesimlerin İsrail karşıtı protestolara katılımı dikkat çekiyor.

Diplomatik krizin büyüdüğü İspanya-İsrail ilişkilerinde, Madrid yönetimi Gazze nedeniyle 9 maddelik yaptırım açıklamış, İsrail ise büyükelçisini geri çekmişti. Ayrıca Başbakan Pedro Sanchez, İsrail’in uluslararası spor müsabakalarından men edilmesi çağrısı yaparken, devlet televizyonu RTVE Eurovision’a katılmama kararı almıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Dünya
Macron'dan İran'a yaptırım açıklaması
Macron'dan İran'a yaptırım açıklaması
Trump'ın helikopteri acil iniş yaptı!
Trump'ın helikopteri acil iniş yaptı!
ABD, BM'nin ateşkes kararını veto etti
ABD, BM'nin ateşkes kararını veto etti