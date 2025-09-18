İspanya'da binlerce kişi İsrail soykırımını protesto etti

İspanya’nın Barselona, Valensiya, Mayorka, Bilbao ve Madrid gibi kentlerinde binlerce kişi, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı. Filistin’e destek veren sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen gösterilerde, İsrail’e silah ambargosu uygulanması, İsrailli şirketlerin boykot edilmesi ve tüm diplomatik ilişkilerin kesilmesi talep edildi.

Barselona’da Katalonya Meydanı’ndan AB binasına yürüyen kalabalık, “Bu bir savaş değil, soykırım”, “Özgür Filistin”, “Katil İsrail” sloganları attı. Sabah saatlerinde öğrenciler de kent merkezindeki Diagonal Bulvarı’nı trafiğe kapatarak Filistin’e destek gösterisi yaptı.

İspanya’da son dönemde öğrencilerden sanatçılara, hukukçulardan sporculara kadar geniş kesimlerin İsrail karşıtı protestolara katılımı dikkat çekiyor.

Diplomatik krizin büyüdüğü İspanya-İsrail ilişkilerinde, Madrid yönetimi Gazze nedeniyle 9 maddelik yaptırım açıklamış, İsrail ise büyükelçisini geri çekmişti. Ayrıca Başbakan Pedro Sanchez, İsrail’in uluslararası spor müsabakalarından men edilmesi çağrısı yaparken, devlet televizyonu RTVE Eurovision’a katılmama kararı almıştı.