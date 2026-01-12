Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden hareketlendi!

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Kilauea Yanardağı'nın Halema'uma'u kraterindeki kuzey bacasında gece boyunca neredeyse aralıksız lav taşmaları yaşanırken, güney bacasında ise kubbe tipi lav fışkırmaları ve taşmalar aralıklarla devam etti.

Son bir yılda 37'nci kez! Kilauea yanardağı yeniden uyandı

KİLAUEA'DA 1983'TEN BERİ PATLAMALAR OLUYOR

Söz konusu volkanik hareketliliğin, Aralık 2024'ten bu yana toplamda 39 kez patlayan yanardağda 40'ıncı patlamaya sebep olabileceği ifade edildi.

Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.

KİLAUEA DAĞI HAKKINDA

Kilauea Dağı, Amerika Birleşik Devletleri'nde Büyük Okyanus adalarından oluşan Hawaii eyaletindeki Big Island (Büyük Ada)'ın güneyindeki Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı içerisinde yer alan 1247 metre yüksekliğe sahip bir kalkan volkandır.