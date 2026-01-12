Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden hareketlendi!

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden hareketlendi!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ve Aralık 2024'ten bu yana zaman zaman patlayan ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nda yeni bir volkanik aktivite gözlemlendi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Kilauea Yanardağı'nın Halema'uma'u kraterindeki kuzey bacasında gece boyunca neredeyse aralıksız lav taşmaları yaşanırken, güney bacasında ise kubbe tipi lav fışkırmaları ve taşmalar aralıklarla devam etti.

Son bir yılda 37'nci kez! Kilauea yanardağı yeniden uyandıSon bir yılda 37'nci kez! Kilauea yanardağı yeniden uyandı

KİLAUEA'DA 1983'TEN BERİ PATLAMALAR OLUYOR

Söz konusu volkanik hareketliliğin, Aralık 2024'ten bu yana toplamda 39 kez patlayan yanardağda 40'ıncı patlamaya sebep olabileceği ifade edildi.

Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.

KİLAUEA DAĞI HAKKINDA

Kilauea Dağı, Amerika Birleşik Devletleri'nde Büyük Okyanus adalarından oluşan Hawaii eyaletindeki Big Island (Büyük Ada)'ın güneyindeki Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı içerisinde yer alan 1247 metre yüksekliğe sahip bir kalkan volkandır.

Kaynak:AA

Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
Dünya
Trump'a Grönland şoku! ABD'ye rağmen asker gönderme kararı aldılar
Trump'a Grönland şoku! ABD'ye rağmen asker gönderme kararı aldılar
Mahmud Abbas hastaneye kaldırıldı!
Mahmud Abbas hastaneye kaldırıldı!