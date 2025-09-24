Saldırılar Sumud Filosunu durduramadı: '5-6 gün içerisinde Gazze’ye varmayı planlıyoruz'

Yüzlerce aktivistin yer aldığı Sumud Filosu, dün gece saatlerinde Yunanistan açıklarında İHA saldırısına uğradıklarını açıkladı. Reuters ajansına konuşan bir Yunanistan Donanması mensubu, filonun yerel saatle gece 02:00'de kendilerine olayı haber verdiğini aktardı. İsrail, 22 Eylül'deki açıklamasında filonun Yunanistan'a varmasına izin verilmeyeceğini söylemişti. Saldırı iddialarının ardından İsrail'den yeni bir açıklama gelmedi.

Filo'dan yapılan açıklamada, "Tunus'ta limandaki gemilerine tanımlanamayan toplardan sonra bu geceki saldırılarda ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar bırakıldığı" bildirildi ve “Motivasyonumuz hala kırılmadı. Gazze halen rotamız, pusulamız insanlık" denildi.

"YORUCU AMA YİNE DE YOLDAYIZ, DEVAM EDİYORUZ, DURMAYACAĞIZ"

Saldırıya ilişkin dün gece ilk açıklamayı yapan insan hakları savunucusu Yasemin Acar, ANKA Haber Ajansı’na saldırıların nasıl meydana geldiğini anlattı. Dünden beri uykusuz olduklarını ve hala uyumadıklarını belirten Acar, "İşimiz çok. 11 gemimiz bombalandığı için, onların üzerinde insanlar da olduğu için teker teker bu gemileri uluslararası sularda gezip herkesin can sağlığını sorduk. İyiler mi diye... Gemilere baktık. Tabii yorucu ama yine de yoldayız. Devam ediyoruz, durmayacağız" dedi. Acar, şunları söyledi:

"Biz aslında Barcelona'dan gemilerimizle çıktık. Tunus'a doğru yol aldık. Tunus'ta durduk. İki defa bana gemimiz ve Alma bombalandı, hemen Tunus'un kıyılarında. Dün saat 7 gibi de hava kararmadan dron gördüm. Bunda bir acayiplik buldu. Yani bunun normal olmadığını bildiğim için hemen herkese haber verdim diğer gemilere. Akşam saat 8.30 gibi hava hemen karardığı zaman üzerimizde dronlar dolaşmaya başladı, özellikle Alma gemisinin üzerinde. Alma gemisi o arada yalnızdı. Çünkü öbür bizden daha öndeydi. Neden? Çünkü bir geminin sorunu vardı. Durmak zorunda kaldık. O gemiye yardım etmek zorunda kaldığımız için 4-5 saat kadar yalnızdık uluslararası sularda.

O dronlar, bizim üzerimizde dolaşmaya başladı. 15 dron sayabildim. Bu dronlar normal, gördüğümüz dronlar değil. Normalde, (daha önce) saldırıya uğradığımız dronlar değil. Saldırıya uğradığımız dronlar normalde küçük dronlar. Bu dronlar, çok büyüktü ve çok alçak uçtular. Bizim üzerimizden geçtikten sonra anladım ki bunlar öbür gemilere yetişmeye çalışıyorlar.

Biz gemilere yetiştikten sonra bu dronlar ortalıktan kayboldu. Yarım saat sonra etrafımızı sardılar. Resmen bütün gemileri sardılar. O büyük dronlar bize saldırmadı. Bize saldıran dronlar küçük dronlardı. Bu küçük dronlar bence o büyük dronlardan atılıp gemilere çok yakın gelip ışıklarını kapatıp bir bomba salıverdi. 11 kez oldu bu."

"GEMİLERDE ÇOK AZ BİR HASAR VAR; KİMSE RADYODAN BİLE SORMADI "NELER OLUYOR" DİYE"

"Gemilerde çok az bir hasar olduğunu" kaydeden Acar, ana gemilerin saldırıya uğramadığını bildirdi. Acar, saldırı sonrasında yaşananlara ilişkin şöyle konuştu:

"Kimse gelmedi. Kimse yani radyodan bile sormadılar ‘neler oluyor’ diye. Normalinde bu denizlerde Frontex'ten bayağı bir dron dolaşıyor. Ama tabii Yunanistan'ın da içerisinde parmağı olduğu için kimse ne aradı ne sordu ne geldi. Bugüne kadar hiçbir şey olmadı. Şu an İtalya bize askeri bir gemi yolluyor, bizi koruma korumak için. Ama bunu sadece İtalya'ya yapıyor. Aslında İtalya da İsrail yanlısı. Ama İtalya'da şu an protestolar gerçekten çok büyüdü. İtalyanlar, insanlarından korkmaya başladı. Bu nedenle bizi koruyorlar."

"İKİNCİ GEMİLER DE HAZIRLANIYOR"

Rotalarında hiçbir değişiklik olmadığını vurgulayan Yasemin Acar, "Bu bombalanmaların maksadı, bizi yavaşlatmak. 5-6 gün içerisinde Gazze'ye ulaşmayı planlıyoruz. Gemilerimizdeki insani yardım orayı bırakıp geri döneceğiz. Zaten ikinci gemiler de hazırlanıyor. Biz, oraya vardıktan sonra, insani yardımı oraya götürdükten sonra ikinci gemilerimizi hazırlayıp onları yollamayı düşünüyoruz. İnşallah dediğim gibi aksilik olmazsa 5-6 gün içerisinde orada olacağız" diye konuştu.