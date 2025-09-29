Türk donanması Sumud Filosu’na eşlik etmeye başladı

Yayınlanma:
Bugün, Gazze’ye yardım götürmek için yolda olan Sumud Filosu'ndaki “Johnny M” gemisinin Akdeniz’de su alması üzerine Türkiye’nin tahliyeye yardımcı olduğu bildirilmişti. Tahliye çalışmalarının ardından Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait iki fırkateynin filoya eşlik etmeye başladığı bildirildi.

Sumud Filosu’ndaki kaynaklara dayandırılan Drop Site haberinde, Türk donanma gemilerinin şafak vakti mayday sinyali gönderen “Johnny M” gemisine kurtarma yardımı sağladıktan sonra, Kızılay'ın insani yardımını kolaylaştırdığını doğruladı. Türk donanma gemilerinin filonun Gazze misyonuna katılıp katılmayacağı henüz kesinleşmedi.

Sumud Filosu'nda su alan teknedeki yolcuları Türkiye tahliye ettiSumud Filosu'nda su alan teknedeki yolcuları Türkiye tahliye etti

Türkiye'den iki sivil gemi filoya katıldı. Filoda önceden açıklandığı üzere bir İtalyan ile bir İspanyol donanma gemisi de görüldü. Bunların kurtarma amacıyla filoya katıldıkları bildirildi.

KATILIMCILAR TAHLİYE EDİLDİ

Gerçekleşen su sızıntısı ve tahliye sürecine ilişkin kaynaklar şöyle konuştu:

“‘Johnny M’ gemisinin makine dairesinde sızıntı meydana gelmesi üzerine filo geçici olarak durdu. Durum denizde çözülemedi ve gemi yoluna devam edemiyor. Tüm katılımcılar güvenli bir şekilde başka bir gemiye aktarıldı, bazıları başka gemilere yeniden atanacak, bazıları ise karaya çıkarılacak.

Katılımcıların güvenli bir şekilde geri dönmelerini kolaylaştırdığı ve filoya ek insani yardım sağladığı için Türk hükümeti ile koordineli olarak çalışan Kızılay'a minnettarız.

Bu durum, 4 gün içinde varması planlanan misyonun önemli bir gecikmeye neden olmayacaktır."

İSRAİL MÜDAHALEYE HAZIRLANIYOR

Salı akşamı, filonun Gazze'ye 150 deniz mili uzaklıkta olması bekleniyor. Bu, İsrail güçlerinin 40'tan fazla gemiyi durdurmak için hamle yapacağı potansiyel mesafe olarak değerlendiriliyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

