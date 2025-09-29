Türk donanması Sumud Filosu’na eşlik etmeye başladı

Sumud Filosu’ndaki kaynaklara dayandırılan Drop Site haberinde, Türk donanma gemilerinin şafak vakti mayday sinyali gönderen “Johnny M” gemisine kurtarma yardımı sağladıktan sonra, Kızılay'ın insani yardımını kolaylaştırdığını doğruladı. Türk donanma gemilerinin filonun Gazze misyonuna katılıp katılmayacağı henüz kesinleşmedi.

Sumud Filosu'nda su alan teknedeki yolcuları Türkiye tahliye etti

Türkiye'den iki sivil gemi filoya katıldı. Filoda önceden açıklandığı üzere bir İtalyan ile bir İspanyol donanma gemisi de görüldü. Bunların kurtarma amacıyla filoya katıldıkları bildirildi.

Gerçekleşen su sızıntısı ve tahliye sürecine ilişkin kaynaklar şöyle konuştu:

“‘Johnny M’ gemisinin makine dairesinde sızıntı meydana gelmesi üzerine filo geçici olarak durdu. Durum denizde çözülemedi ve gemi yoluna devam edemiyor. Tüm katılımcılar güvenli bir şekilde başka bir gemiye aktarıldı, bazıları başka gemilere yeniden atanacak, bazıları ise karaya çıkarılacak.

Katılımcıların güvenli bir şekilde geri dönmelerini kolaylaştırdığı ve filoya ek insani yardım sağladığı için Türk hükümeti ile koordineli olarak çalışan Kızılay'a minnettarız.

Bu durum, 4 gün içinde varması planlanan misyonun önemli bir gecikmeye neden olmayacaktır."