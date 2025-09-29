Sumud Filosu'nda su alan teknedeki yolcuları Türkiye tahliye etti

Sumud Filosu'nda su alan teknedeki yolcuları Türkiye tahliye etti
Yayınlanma:
Su almaya başlayan Sumud Filosu'ndaki "Johnny M" isimli gemideki yolcular Türkiye tarafından tahliye edildi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu’ndaki "Johnny M" adlı teknenin su alarak arızalanıp yardım çağrısında bulunması üzerine yolcuları, Türkiye'nin koordinasyonuyla tahliye edildi.

Girit Adası, Kıbrıs Adası ve Mısır üçgenindeki bir bölgede bulunan tekne, sabah saatlerinde yardım çağrısı yaptı.

Teknenin kaptanı, telsizle yaptığı çağrıda motor bölümünün su aldığını bildirdi.

Sumud Filosu Gazze'ye 3-4 gün içinde ulaşacakSumud Filosu Gazze'ye 3-4 gün içinde ulaşacak

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Lüksemburg, Fransa, Finlandiya, Meksika ve Malezya gibi farklı ülkelerden yolcuların bulunduğu teknede yaşanan tehlike üzerine Türk Kızılay ve diğer bazı yetkililer harekete geçerek tahliyeyi koordine etti.

Açıklamada ayrıca, operasyonun genel seyrinde önemli bir gecikme beklenmediği, filonun hedefe 4 gün içinde ulaşmasının planlandığı ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Türkiye
Komisyonda 13'üncü toplantı: Kimlerin dinleneceği belli oldu!
Komisyonda 13'üncü toplantı: Kimlerin dinleneceği belli oldu!
Güllü'nün patronundan şok iddia! "Görmemesi gereken bir şey gördü"
Güllü'nün patronundan şok iddia! "Görmemesi gereken bir şey gördü"
Kantinden şeker alan 9 öğrenci zehirlendi! Ambulanslar peş peşe geldi
Kantinden şeker alan 9 öğrenci zehirlendi! Ambulanslar peş peşe geldi