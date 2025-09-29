Sumud Filosu Gazze'ye 3-4 gün içinde ulaşacak

İsrail’in aylardır sürdürdüğü saldırılar ve ablukayla ağır insani krize sürüklediği Gazze Şeridi’ne yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, bölgeye 3-4 gün uzaklıkta bulunuyor. Filonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gemilerin Gazze kıyılarına yaklaşık 589 kilometre mesafede olduğu duyuruldu.

2 GÜN İÇİNDE RİSKLİ BÖLGEYE GİRECEK

Son günlerde iki yeni geminin daha katıldığı filonun, özellikle tıbbi malzemeler olmak üzere çok sayıda insani yardım taşıdığı belirtildi. Açıklamada, “Filo 2 gün içinde yüksek riskli bölgeye girecek” ifadesine yer verilirken, ablukanın kırılması ve yardımların Gazze halkına ulaştırılması konusunda kararlılık vurgulandı. Ayrıca uluslararası kamuoyuna dayanışma çağrısı yapıldı.

Onlarca gemiden oluşan bu filo, bugüne kadar Gazze’ye doğru toplu şekilde yola çıkan en büyük insani yardım filosu olma özelliğini taşıyor. Arapça’da “kararlılık” ve “sarsılmaz azim” anlamına gelen Sumud kavramı, Filistin halkının işgale karşı gösterdiği direnişi ve topraklarında kalma iradesini temsil ediyor.