Sumud Filosu Gazze'ye 3-4 gün içinde ulaşacak

Sumud Filosu Gazze'ye 3-4 gün içinde ulaşacak
Yayınlanma:
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nun 3-4 gün içinde bölgeye varmasının beklendiği açıklandı.

İsrail’in aylardır sürdürdüğü saldırılar ve ablukayla ağır insani krize sürüklediği Gazze Şeridi’ne yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, bölgeye 3-4 gün uzaklıkta bulunuyor. Filonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gemilerin Gazze kıyılarına yaklaşık 589 kilometre mesafede olduğu duyuruldu.

2 GÜN İÇİNDE RİSKLİ BÖLGEYE GİRECEK

Son günlerde iki yeni geminin daha katıldığı filonun, özellikle tıbbi malzemeler olmak üzere çok sayıda insani yardım taşıdığı belirtildi. Açıklamada, “Filo 2 gün içinde yüksek riskli bölgeye girecek” ifadesine yer verilirken, ablukanın kırılması ve yardımların Gazze halkına ulaştırılması konusunda kararlılık vurgulandı. Ayrıca uluslararası kamuoyuna dayanışma çağrısı yapıldı.

Gazze'de sağlık merkezleri alarm veriyorGazze'de sağlık merkezleri alarm veriyor

Onlarca gemiden oluşan bu filo, bugüne kadar Gazze’ye doğru toplu şekilde yola çıkan en büyük insani yardım filosu olma özelliğini taşıyor. Arapça’da “kararlılık” ve “sarsılmaz azim” anlamına gelen Sumud kavramı, Filistin halkının işgale karşı gösterdiği direnişi ve topraklarında kalma iradesini temsil ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Dünya
Trump ABD Ordusu’nun gireceğini açıklamıştı: Portland’da ortalık karıştı
Trump ABD Ordusu’nun gireceğini açıklamıştı: Portland’da ortalık karıştı
Dünyanın gözü oradaydı! Moldova'da seçim sonuçları belli oldu
Dünyanın gözü oradaydı! Moldova'da seçim sonuçları belli oldu