Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazze'ye yardım için yola çıkan Sumud Filosu'ndaki 3 Türk 11 kişinin talep üzerine tahliye edildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada "Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında şu ana kadar yardım talebinde bulunan 3’ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişi Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca karaya tahliye edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in saldıracağı açıklanmıştı: Sumud Filosu ‘Müdahale Hattı’nda seyrediyor

İtalya'dan sonra İspanya'dan da Sumud'a çağrı

SUMUD FİLOSU KRİTİK BÖLGEDE

Gazze'deki İsrail ablukasını kırmak için 50'den fazla tekneden oluşan Küresel Sumud Filosu “yüksek riskli bölgeye” girdi.

İsrail’in filoya müdahale planı uluslararası hukuku yeniden tartışmaya açtı.

Sumud Filosu'nun sosyal medya hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda "Yüksek alarmdayız. Filo üzerindeki İHA hareketliliği artıyor. Birkaç rapor, önümüzdeki saatlerde farklı senaryoların ortaya çıkacağına işaret ediyor" denildi.