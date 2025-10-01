İtalya'dan sonra İspanya'dan da Sumud'a çağrı

On binlerce dünyanın gözü önünde katledildiği Gazze'deki ablukayı delmek ve bu katliamı dünyaya duyurmak için yola çıkan Sumud Filosu için 'durun' çağrısı yapan İtalya'nın ardından İspanya'dan "yüksek riskli bölgeye girmeyin" çağrısı geldi.

Gazze devam eden soykırımı dünyaya duyurmak, katliamlara dikkat çekmek, ablukayı delmek için yola çıkan Sumud Filosu'na İtalya ve İspanya'dan destek gelmiş, iki ülke de donanma gemisini filonun güvenliği için göreve çıkarmıştı.

Sumud Filosu, sabahın ilk saatlerinde sosyal medya hesabından yolculukla ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Yüksek alarmdayız. Filo üzerindeki İHA hareketliliği artıyor. Birkaç rapor, önümüzdeki saatlerde farklı senaryoların ortaya çıkacağına işaret ediyor." ifadelerine yer verildi.

İTALYA VE İSPANYA'DAN SUMUD'A ÇAĞRI

Filonun Gazze'ye yaklaşmasının ardından önce İtalya Başbakanı Meloni'den bir açıklama geldi. Açıklamada Sumud'a 'durun' dendi. İtalya Başbakanı Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için önerdiği planın ardından bölge için bir anlaşma umudunun doğduğunu belirterek, Küresel Sumud Filosu'nun İsrail deniz ablukasını zorlamasının bu umudu bozmasından korktuğunu ve bu nedenle filonun şimdi durması ve yardımların ulaştırılması için sunulan farklı önerilerden birini kabul etmesi gerektiğine inandığını belirtti.

İSPANYA: YÜKSEK RİSKLİ BÖLGEYE GİRMEYİN

İtalya'nın ardından İspanya'dan da bir çağrı geldi. İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Başbakanlık kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, hükümet, Küresel Sumud Filosu'na İsrail askerlerinin olası müdahalesine karşı "yüksek riskli bölge" olarak adlandırılan deniz sınırına girmemesi tavsiyesinde bulundu.

