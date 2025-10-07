Konya'da binlerce kişi Filistin için sessiz yürüyüşte buluştu
Filistin’e destek amacıyla Konya'da ‘Sessiz yürüyüş’ düzenlendi. On binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, Filistin bayrakları taşınarak İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki gösterildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Filistin’e destek amacıyla organize ettiği ‘Sessiz Yürüyüş’, Kılıçarslan Kent Meydanı’nda başladı. Burada toplanan vatandaşlar, Alaaddin Bulvarı üzerinden Mevlana Meydanı’na kadar yürüdü.
Yürüyüşe katılan on binlerce kişi, Gazze’de yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu dövizleri taşıdı. Kentin ana caddeleri ve meydanları etkinliğe özel olarak kırmızı ışıklarla aydınlatıldı.
Mevlana Meydanı’nda yapılan 7 dakikalık oturma eyleminin ardından yürüyüş sona erdi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)