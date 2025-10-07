Konya'da binlerce kişi Filistin için sessiz yürüyüşte buluştu

Yayınlanma:
Filistin’e destek amacıyla Konya'da ‘Sessiz yürüyüş’ düzenlendi. On binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, Filistin bayrakları taşınarak İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki gösterildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Filistin’e destek amacıyla organize ettiği ‘Sessiz Yürüyüş’, Kılıçarslan Kent Meydanı’nda başladı. Burada toplanan vatandaşlar, Alaaddin Bulvarı üzerinden Mevlana Meydanı’na kadar yürüdü.

Islık Çalmak İstiyorum-Bir Filistin Hikayesi tiyatro severler ile buluştuIslık Çalmak İstiyorum-Bir Filistin Hikayesi tiyatro severler ile buluştu

Greta Thunberg'den Trump'ın o sözlerine yanıt geldiGreta Thunberg'den Trump'ın o sözlerine yanıt geldi

Yürüyüşe katılan on binlerce kişi, Gazze’de yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu dövizleri taşıdı. Kentin ana caddeleri ve meydanları etkinliğe özel olarak kırmızı ışıklarla aydınlatıldı.

konyada-on-binler-sessiz-yuruyus-ile-952834-282854.jpg

Mevlana Meydanı’nda yapılan 7 dakikalık oturma eyleminin ardından yürüyüş sona erdi.

konyada-on-binler-sessiz-yuruyus-ile-952830-282854.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
Türkiye
İrem Derici gözaltına alındı
İrem Derici gözaltına alındı
Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı
Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı
36 ilde alarm verildi! Kuvvetli yağış ve fırtına zirve yaptı: Kıştan bu yana böyle harita paylaşılmadı
36 ilde alarm verildi! Kuvvetli yağış ve fırtına zirve yaptı: Kıştan bu yana böyle harita paylaşılmadı