Greta Thunberg'den Trump'ın o sözlerine yanıt geldi
İsveçli Aktivist Greta Thunberg, kendisi için "Öfke kontrolü sorunu var. Bence bir doktora görünmeli" ifadelerini kullanan ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan ancak İsrail güçlerince müdahale edilen Sumud Filosu'ndaki aktivistler arasında bulunan Greta Thunberg için "Öfke kontrolü sorunu var. Bence bir doktora görünmeli. Onu izlerseniz, genç bir insan için çok öfkeli. Çok çılgın" ifadelerini kullanmıştı.
Trump'ın Beyaz Saray'da kullandığı ifadelere İsveçli aktivist Greta Thunberg'den yanıt geldi.
GRETA'DAN TRUMP'A YANIT
İsrail'de gözaltına alındıktan sonra Yunanistan'a sınır dışı edilen Thunberg, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trump'a şöyle yanıt verdi:
- "Donald Trump’ın bir kez daha karakterim hakkında çok övgü dolu görüşlerini dile getirdiğini duydum ve ruh sağlığımla ilgili endişelerinden memnun oldum. Trump’a: Bu sözde “öfke kontrolü sorunlarıyla” nasıl başa çıkılacağına dair önerileriniz varsa memnuniyetle dinlerim; çünkü sizin etkileyici sicilinize bakılırsa siz de onlardan muzdarip gibi görünüyorsunuz."