Islık Çalmak İstiyorum-Bir Filistin Hikayesi tiyatro severler ile buluştu
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, Gazze’de yaşanan trajediyi anlatan “Islık Çalmak İstiyorum – Bir Filistin Hikayesi” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Çınarcık Gülkent İlkokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen oyun, Çınarcık Kaymakamlığı ve Nuh Tiyatro Topluluğu işbirliğiyle izleyiciyle buluştu.
Mehmet Akif Çanakçı’nın yazıp yönettiği tiyatro oyunu, Filistinli iki kardeşin hikayesi üzerinden Gazze’deki yıkımı, acıyı ve umudu anlatıyor. Savaşın ortasında yaşam mücadelesi veren Filistin halkının direnişi, sahnede kullanılan sembolik objeler ve güçlü diyaloglarla izleyicilere aktarıldı.
Oyunu, Çınarcık Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kırıcı, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel ile çok sayıda vatandaş izledi. Etkinlik sonunda izleyiciler, Filistin halkına destek mesajlarını yineleyerek oyuncuları uzun süre alkışladı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)