Tamer Karadağlı protestosu hakkında konuştu! "Yaptıklarıyla mide bulandıran..."

Dün akşam düzenlenen 27. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde, "Yılın en başarılı kadın oyuncusu" ödülünü alan Sükun Işıtan, konuşmasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ya teşekkür etti.

Işıtan'nın, Karadağlı'ya teşekkürünün ardından salondaki sanatçılar Işıtan'ı yuhalayarak ve ıslık çalarak protesto etti. Çok sayıda sanatçı salonu terk etti.

Ödül töreninin canlı yayın kaydı ise kaldırıldı.

Dün yaşananların ardından törende bulunan oyuncu Ceren Taşçı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Işıtan'a gösterilen tepki ile ilgili açıklamalarda bulunan Taşçı, şu ifadeleri kullandı:

"Sükun Hanım, daha iki sene önce DT'ye getirilen sistemi övmeye başladığında salonu terk etmiştim. Sonrasında, daha yeni 14 görevlisini işinden eden, geldiği günden bu yana yaptıklarıyla mide bulandıran Tamer Karadağlı'yı övünce salonda yuhalanması ve tepki görmesi kaçınılmaz oldu.

Ödülün size gitmesi 'en iyi oyun' ve 'en iyi yönetmen' ödüllerinin sizin oyununuza verilmesi de bu düzlemde politik bir tercihtir. Bu nedenle o yuhalama sonuna kadar hak edilmiş bir tepkidir. Hem size hem de ödül töreni mekanizmasına koca bir yuh! Nefes alamıyoruz, nefes.

Kendi imkanlarıyla tiyatro yapmaya çalışan birçok insan için ödül önemli, evet. Görünür olmak, seyirci bulabilmek, salonları doldurabilmek; bir oyuncu olarak başka işlerin kapısının açılması açısından kıymetli. Ama orada olup tepki vermek de en az bunlar kadar kıymetliydi.

Dün o salonda olan, tepki veren ya da salonda hiç olmayan ama bu ülkede ödeneksiz bir şekilde, sadece kendi güçleriyle ayakta kalıp sanatlarını yapan ve hikayelerini anlatan tüm arkadaşlarımı yürekten kutluyorum."