Tamer Karadağlı protesto edilmişti: Afife Tiyatro Ödülleri'nin görüntüleri kaldırıldı

Yayınlanma:
27. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde ödül alan Sükun Işıtan, konuşmasında Tamer Karadağlı'ya teşekkür etmiş, salonda bulunan sanatçılar tepki göstererek töreni terk etmişti. Dün yaşananların ardından törenin canlı yayın kaydının kaldırıldığı ortaya çıktı.

Dün akşam Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 27. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde, "Yılın en başarılı kadın oyuncusu" ödülünü alan Sükun Işıtan, konuşmasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ya teşekkür etti.

Işıtan’ın Karadağlı’ya teşekkürü, salondaki sanatçılar tarafından protesto edildi. Salonda bulunanlar, Işıtan'ı yuhalayarak ve ıslık çalarak protesto etti. Işıtan, tepkilere rağmen konuşmasına devam ederken, çok sayıda sanatçı salonu terk etti.

sukun-isitan.jpg

Tamer Karadağlı'ya teşekkür eden Sükun Işıtan'a tepki: Afife Tiyatro Ödülleri'nde yuhalandıTamer Karadağlı'ya teşekkür eden Sükun Işıtan'a tepki: Afife Tiyatro Ödülleri'nde yuhalandı

TÖREN KAYITLARI KALDIRILDI: İZLEYİCİLER BU UYARIYLA KARŞILAŞTI

Olayın ardından, ödül töreninin canlı yayın kaydının kaldırıldığı ortaya çıktı. Töreni izlemek isteyenler, "Bu video, yükleyici tarafından kaldırıldı" uyarısıyla karşılaştı.

Sosyal medyada "Afife töreninin canlı yayını kaldırılmış neden acaba" şeklinde yorumlar yapıldı.

afife.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

