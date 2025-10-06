Tamer Karadağlı'ya teşekkür eden Sükun Işıtan'a tepki: Afife Tiyatro Ödülleri'nde yuhalandı

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde ödül alan tiyatrocu Sükun Işıtan, ödül aldıktan sonra sahnede yaptığı konuşmada Tamer Karadağlı'ya teşekkür etti. Salonda bulunan sanatçılar, Işıtan'ı yuhalayarak protesto etti.

Tiyatrocu Sükun Işıtan, bu akşam Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 27. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın en başarılı kadın oyuncusu" ödülü aldı.

Tamer Karadağlı'ya makam koltuğu yetmedi bir de kendini başrol yaptıTamer Karadağlı'ya makam koltuğu yetmedi bir de kendini başrol yaptı

TAMER KARADAĞLI'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Işıtan, ödülünü aldıktan sonra sahnede yaptığı konuşmada, sık sık sanatçıların sert tepkisiyle karşılaşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ya teşekkür etti.

Sükun Işıtan'ın Karadağlı'ya teşekkürü, salonda bulunanların tepkisini çekti. Işıtan'ı protesyo edenler, yuhalayarak ıslık çaldı.

TEPKİLERE RAĞMEN TEŞEKKÜR ETEYE DEVAM ETTİ

Işıtan, tepki ve protestoya rağmen Tamer Karadağlı'ya teşekkür etmeye devam ettiği sırda salonda bulunanlardan bazılarının yuhalayarak salonu terk ettiği görüldü.

Ödül töreni programının düzenlendiği Haliç Kongre Merkezi'ndeki salonda bulunan katılımcılardan biri o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

