Engelli çocuk 7 yıl boyunca güvercin kümesinde tutsak edildi! Vicdansızlığın böylesi görülmedi

Ankara Altındağ’da belden aşağısı tutmayan 11 yaşındaki engelli bir çocuk ile iki kardeşinin, amcaları tarafından yedi yıl boyunca güvercinlerle birlikte bir kümeste tutulduğu ortaya çıktı. İddialara göre çocuklar yalnızca kuru ekmek ve suyla hayatta kalmaya zorlandı.

DEVLET DESTEĞİ ALIP KÜMESTE TUTTU

Sabah ve Sözcü'nün aktardığına göre; Üç kardeşin, babalarının ölümünün ardından anneleri tarafından terk edildiği; bakımını üstlenen amcanın ise çocuklar üzerinden devletten aylık yaklaşık 30 bin lira yardım aldığı öğrenildi. Ancak bu parayla çocuklara bakım sağlanmadı, aksine sağlıksız ve soğuk bir kümese hapsedildiler.

KOMŞULAR FARK ETTİ

Durumu komşuların fark etmesi üzerine olay ihbar edildi. İhbar sonrası yapılan incelemelerle çocuklar güvencede olmayan ortamdan kurtarıldı. Olayın ardından amca ve yengesi dört kendi çocuklarıyla birlikte ortadan kayboldu. Haklarında arama çalışmaları başlatıldı.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ DUYURDU BAKANLIK DEVREYE GİRDİ!

Sosyal medyada “Ankara Abisi” olarak bilinen Yasin Oyanık, çocukların güvence altına alındığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise sağlık kontrolleri yapılan çocukların güvenli bir kuruma yerleştirilmesi için işlem başlattı.

Oyanık'ın paylaştığı görüntülerde engelli çocuğun insanlık dışı koşullarda, güvercin pislikleri arasında, rutubetli ve soğuk alanda tutulduğu görüldü.