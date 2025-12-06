MEB Meclis'in başından Türkiye'yi sildi: Ders kazanımı raporunda ortaya çıktı

Talim Terbiye Kurulu tarafından 2026 yılı için Yükseköğretime Kabul Sınavı’nda (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) soruları ve derslerin konu başlıklarını açıklayan ve ipuçları veren bir rapor yayımlandı.

581 sayfalık rapordaki “ÖSYM Tarafından 2026 Yılında Gerçekleştirilecek TYT, AYT ve YDT Sınavlarına İlişkin Sınavlarına Esas Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar” adlı İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi kazanımlarında, skandal ortaya çıktı

MEB MECLİS'İN BAŞINDAN TÜRKİYE'Yİ SİLDİ

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre; 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine üniversite sınavında sorulacak İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi konu başlıkları ve kazanımlarında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden, ‘Türkiye’ kelimesi silindi.

Talim Terbiye Kurulu’nun, dersin ikinci bölümündeki konu başlıklarını sıralarken ‘Büyük Millet Meclisi” diye yazıp, “BMM” diye kısalttığı görüldü. Atatürk’ün, 23 Nisan 1920’de bundan 105 yıl önce açtığı ilk meclisin girişinde, “Türkiye Büyük Millet Meclisi” yer alıyor.

DERS KAZANIMI RAPORUNDA ORTAYA ÇIKTI

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi kazanımlarının birinci ünitesinde öğrencilerden, Atatürk’ün I. Dünya Savaşı’na kadarki eğitim ve öğrencilik hayatıyla Osmanlı’nın siyasi, askeri ve sosyal açıdan durumunu analiz etmesi bekleniyor.

Skandal olay, “Milli Mücadele” başlıklı ikinci ünitede ortaya çıktı. “YKS 2026’ya girecek aday öğrenciler, Büyük Millet Meclisi’nin (BMM) açılış süreci ve sonrasındaki olayları kavrar” ifadesi yer aldı. 581 sayfalık raporda, BMM ifadesi kullanılırken, “Türkiye” kelimesinin silindiği görüldü.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk açıldığında, Büyük Millet Meclisi olarak açıldı. Atatürk meclis açıldıktan çok kısa bir süre sonra, ‘Büyük Millet Meclisi’ ifadesinin önüne ‘Türkiye’ kelimesini getirip, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kullandı. Tüm resmi belgelerde de meclisin adı TBMM olarak kullanılıp, resmileştirildi. Meclis açıldıktan birkaç ay sonra 1920 sonları yani Teşkilatı Esasiye Kanunu’ndan itibaren Büyük Millet Meclisi ifadesi resmi olarak hiç kullanılmadı.

O dönem, meclisten çıkan kanunlarının tamamında da Türkiye ifadesi yer alırken MEB'in uygulamasında ne amaçlandığı merak konusu oldu.

PKK, PYD VE FETÖ RAPORA GİRDİ

Talim Terbiye Kurulu, bu dersin kazanımlarına, “21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya” başlıklı üniteye, “28 Şubat, 27 Nisan e-muhtırası ve 15 Temmuz Darbe Kalkışması ile bunların etkilerine değinir” konusu da eklendi.

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi kazanımları ile sınavda sorulacak olası sorulara, “Terörün ve terör örgütlerinin (PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ) ortaya çıkış nedenleriyle terörü önlemeye yönelik tedbirlere, 15 Temmuz 2016 darbe kalkışması örneği üzerinden değinilir” denildiği görüldü.

Yasa dışı terör örgütleri ilk kez, YKS 2026 sınavında çıkacak sorular kapsamına alınmış oldu.