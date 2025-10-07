Son dakika | İşçi servisi devrildi: 5 işçi öldü

Son dakika haberi... Mersin'de işçileri taşıyan servis şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre kaza sonucunda 5 işçi hayatını kaybetti, en az 14 kişi de yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Şoförünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 VLP 55 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde şarampole devrildi.

KATLİAM GİBİ KAZADA 5 İŞÇİ ÖLDÜ

Kaza sonucunda 5 işçi hayatını kaybetti, en az 14 kişi yaralandı. Kaza ile beraber yetkililere yapılan ihbar ile olay yerine 12 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk değerlendirmelere göre kazada 5 işçi yaşamını yitirdi. Ekipler ayıca araç içerisindeki 14 işçinin de yaralandığını, yaralanan işçilerin çevredeki hastanelere nakledildiğini açıkladı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yaralı işçilerin civardaki hastanelere nakillerinin ardından kaza yerindeki inceleme sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

